Ученые нашли область мозга, в которой зарождается стресс

Эмоциональный стресс активирует симпатическую нервную систему, что приводит к физическим реакциям, таким как повышение кровяного давления, температуры тела и учащению сердцебиения.

Исследователи из Нагойского университета обнаружили нервный контур, который управляет физическими реакциями на эмоциональный стресс. Цепь начинается в глубоких областях мозга, расположенных в префронтальной коре, которые посылают стрессовые сигналы в гипоталамус, небольшую область в мозге, которая контролирует жизненно важные функции организма.

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Как сообщает medikforum, ссылаясь на результаты работы были опубликованные в журнале Science, эмоциональный стресс активирует симпатическую нервную систему, что приводит к физическим реакциям, таким как повышение кровяного давления, температуры тела и учащению сердцебиения. Считается, что она помогает справиться с экстремальными ситуациями, когда включается механизм «бей или беги». Однако сегодня таких ситуаций в жизни людей стало меньше, соответственно, эмоциональный стресс может вызывать активацию системы впустую, негативно влияя на здоровье.

Чтобы разработать симптоматическое лечение профессор Казухиро Накамура и доцент Наоя Катаока из Высшей медицинской школы при Нагойском университете провел исследование на крысах.

Было установлено, что отделы префронтальной коры наиболее активизировались при воздействии стрессового фактора. При этом повреждение связи данной области с гипоталамусом приводило к отсутствию физических проявлений стресса.