Ученые из Германии проверили, насколько полезно пить воду натощак

Проверив, как питье воды влияет на другие функции организма, ученые также отметили ее позитивные свойства.

Популярную теорию о полезности употребления воды натощак проверили исследователи из Германии. Они заключили, что такая привычка действительно сопровождается целым рядом позитивных эффектов – например, улучшает обмен веществ, способствует похудению.

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На базе одного из университетов Германии был проведен эксперимент: его добровольные участники должны были ежедневно выпивать с утра стакан чистой воды натощак. В результате было установлено, что у тех, испытуемых, которые дисциплинированно пили воду натощак, стал более активным метаболизм – он ускорился на 20%, передает medikforum.

Авторы проекта констатировали, что «холодная вода натощак может стать хорошей профилактикой ожирения».

Проверив, как питье воды влияет на другие функции организма, ученые также отметили ее позитивные свойства. Среди участников эксперимента были зафиксированы позитивные изменения внешнего облика – благодаря воде их кожа стала выглядеть более здоровой, гладкой, пропали покраснения и высыпания, выровнялся тон лица. Помимо того, улучшилось состояние волос.

Наблюдаемые эффекты, говорят специалисты, позволяют считать, что «употребление стакана воды по утрам натощак – это простой и действенный способ улучшить состояние своего организма».

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