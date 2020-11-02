Георгий Гахария заболел коронавирусом / Wikipedia.org
Тест на коронавирус у премьер-министра Грузии Георгия Гахарии дал положительный результат.
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Как сообщает «Грузия Online», информацию обнародовала пресс-служба премьера. По ее данным, Гахария чувствует себя хорошо и продолжит лечение на дому.
31 октября глава грузинского правительства перешел в самоизоляцию, так как у него была длительная коммуникация с сотрудником охраны, у которого ранее диагностировали коронавирус.
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