У 57% жителей одной из самых пострадавших от коронавируса провинций Италии есть антитела

Всего в Италии за время эпидемии выявлено более 235 тыс. заболевших, умерли более 34 тыс. человек.

У 57% жителей провинции Бергамо есть антитела к COVID-19. Таковы объявленные управлением здравоохранения Бергамо данные тестирования, проведенного в провинции, ставшей одним из эпицентров пандемии коронавируса в Италии.

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В тестировании приняли участие почти 10 тыс. жителей провинции в период с 23 апреля по 3 июня, сообщает kommersant. Управление отмечает, что эти данные отражают ситуацию в провинции, так как выборка была случайной и довольно широкой, хотя тестирование и проводилось в большей мере в наиболее пострадавших от пандемии районах. Итальянский статистический институт ISTAT и Министерство здравоохранения запустили кампанию массового тестирования жителей Италии, в ней должны принять участие по меньшей мере 150 тыс. человек, чтобы можно было судить о масштабах эпидемии в стране.

В мае ISTAT сообщил, что смертность в городе Бергамо в марте выросла на 568% в сравнении со средним показателем в 2015–2019 годах, что делает Бергамо наиболее пострадавшим от пандемии городом Италии с точки зрения смертности. В провинции Бергамо, по данным на начало недели, в общей сложности было зафиксировано 13,6 тыс. случаев заражения COVID-19. Всего в Италии за время эпидемии выявлено более 235 тыс. заболевших, умерли более 34 тыс. человек.

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