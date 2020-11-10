В связи с этим врач рекомендует отменить все традиционные массовые мероприятия, которые ранее проводили в Париже на Рождество и Новый год.

Во Франции опасаются, что рождественские и новогодние праздники могут стать причиной третьей волны COVID-19.

Такое мнение высказал один из ведущих медиков Парижа Жюльен Ленгле, передает BFM TV.

Он считает, что рождественские и новогодние вечеринки, которые ежегодно проходят во Франции, несомненно станут "гигантским кластером, который может быть у истоков потенциальной новой третьей волны".

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В связи с этим врач рекомендует отменить все традиционные массовые мероприятия, которые ранее проводили в Париже. По мнению Ленгле, это позитивно повлияет на статистику больных коронавирусом и спасет Париж от масштабной вспышки COVID-19.

Коронавирус во Франции: что известно

По состоянию на 10 ноября во Франции от коронавируса умерли 41 тысяча 49 человек. 1 миллион 856 тысяч 292 человека заболели.

В конце октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении жесткого карантина в стране до 1 декабря из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Национальное собрание Франции поддержало продление чрезвычайного положения в сфере охраны здоровья только до 14 декабря. Правительство собиралось продлить его до середины февраля.

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Автор: УНИАН