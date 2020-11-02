Особенно важно быстро определять COVID-19 в периоды эпидемий гриппа, у которого могут быть схожие симптомы. Ученые чрезвычайно вдохновлены новой разработкой, однако пока ее тестирование не было достаточно масштабным.

Первые испытания нового теста показывают, что может появиться способ проверить на коронавирус за несколько секунд, а не часов, как было раньше.

Полное проведение теста занимает минуты, пишет ВВС Украина.

Читайте такжеВ Британии разработали тест на COVID-19, который дает точный результат за 90 минут

Дыхательный тест, разработанный в Британии, может определить COVID-19 и отличить его от других инфекций дыхательных путей почти мгновенно.

Результаты испытаний нового теста, которые проводили в Шотландии и в Германии, опубликовали в авторитетном медицинском журнале Lancet. Его разработчик компания Imspex Diagnostics сообщила, что прибор для теста будет готов через шесть месяцев, если будет финансирование.

"Перспективы, я думаю, очень вдохновляют, - сказал основатель и глава компании Санти Домингес. - То, что он мгновенный, позволит применять его в различных ситуациях, а не только в больницах".

"Его потенциал есть в авиации, в транспорте, в работе с мигрантами. Образец дыхания можно взять быстро, это не инвазивная, не нужен специально подготовленный человек, и через несколько минут у вас уже есть результат", - говорит он.

Прибор основан на технологии, которая изначально применялась при разработке тестов для диагностики рака легких, а также для того, чтобы быстро отличить бактериальную инфекцию от вирусной. Однако после начала глобальной пандемии коронавируса компания решила сконцентрировать свои усилия на диагностике.

"У нас есть наработки в этой сфере, в том числе - опыт применения таких приборов. Когда появился коронавирус, он заставил нас переключиться на это направление", - говорит господин Домингес.

Провели два испытания тестов на основе этой технологии - на пациентах в больницах Эдинбурга и Дортмунда. Исследователи пытались понять, может ли такой прибор отличить COVID-19 от другой инфекции.

Прибор анализирует образец дыхания, выискивая в нем неустойчивые химические элементы, которые дают ключ к пониманию типа респираторного заболевания. Тест оказался способным определить COVID-19 в этих элементах. Позже наличие коронавируса подтвердили другими способами тестирования.

Например, тесты отличили коронавирус от других заболеваний - астмы или бактериальной пневмонии.

В ходе тестов, проведенных в Эдинбурге, удалось также идентифицировать химические элементы, что позволяют с большой вероятностью определить тяжесть заболевания и опасность смертельного исхода.

"Если эти тесты докажут свою надежность, они открывают возможность быстрого диагностирования COVID-19 в поликлиниках или в отделениях неотложной помощи, что значительно облегчит работу медперсонала", - говорят ученые.

Особенно важно быстро определять COVID-19 в периоды эпидемий гриппа, у которого могут быть схожие симптомы. Ученые чрезвычайно вдохновлены новой разработкой, однако пока ее тестирование не было достаточно масштабным. Тестирование провели примерно на 100 пациентах.

Тест на коронавирус: что стоит знать

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Автор: УНИАН