Первые испытания нового теста показывают, что может появиться способ проверить на коронавирус за несколько секунд, а не часов, как было раньше.
Полное проведение теста занимает минуты, пишет ВВС Украина.
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Дыхательный тест, разработанный в Британии, может определить COVID-19 и отличить его от других инфекций дыхательных путей почти мгновенно.
Результаты испытаний нового теста, которые проводили в Шотландии и в Германии, опубликовали в авторитетном медицинском журнале Lancet. Его разработчик компания Imspex Diagnostics сообщила, что прибор для теста будет готов через шесть месяцев, если будет финансирование.
"Перспективы, я думаю, очень вдохновляют, - сказал основатель и глава компании Санти Домингес. - То, что он мгновенный, позволит применять его в различных ситуациях, а не только в больницах".
"Его потенциал есть в авиации, в транспорте, в работе с мигрантами. Образец дыхания можно взять быстро, это не инвазивная, не нужен специально подготовленный человек, и через несколько минут у вас уже есть результат", - говорит он.
Прибор основан на технологии, которая изначально применялась при разработке тестов для диагностики рака легких, а также для того, чтобы быстро отличить бактериальную инфекцию от вирусной. Однако после начала глобальной пандемии коронавируса компания решила сконцентрировать свои усилия на диагностике.
"У нас есть наработки в этой сфере, в том числе - опыт применения таких приборов. Когда появился коронавирус, он заставил нас переключиться на это направление", - говорит господин Домингес.
Провели два испытания тестов на основе этой технологии - на пациентах в больницах Эдинбурга и Дортмунда. Исследователи пытались понять, может ли такой прибор отличить COVID-19 от другой инфекции.
Прибор анализирует образец дыхания, выискивая в нем неустойчивые химические элементы, которые дают ключ к пониманию типа респираторного заболевания. Тест оказался способным определить COVID-19 в этих элементах. Позже наличие коронавируса подтвердили другими способами тестирования.
Например, тесты отличили коронавирус от других заболеваний - астмы или бактериальной пневмонии.
В ходе тестов, проведенных в Эдинбурге, удалось также идентифицировать химические элементы, что позволяют с большой вероятностью определить тяжесть заболевания и опасность смертельного исхода.
"Если эти тесты докажут свою надежность, они открывают возможность быстрого диагностирования COVID-19 в поликлиниках или в отделениях неотложной помощи, что значительно облегчит работу медперсонала", - говорят ученые.
Особенно важно быстро определять COVID-19 в периоды эпидемий гриппа, у которого могут быть схожие симптомы. Ученые чрезвычайно вдохновлены новой разработкой, однако пока ее тестирование не было достаточно масштабным. Тестирование провели примерно на 100 пациентах.
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