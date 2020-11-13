Авторы исследования советуют почаще выключать телевизор и беседовать с детьми о вреде потребительского отношения к жизни. Конечно, если ребенок уже достаточно взрослый для того, чтобы понять, насколько это вредно.

Некоторые родители разрешают детям много смотреть телевизор, так как рассчитывают получить некоторое количество свободного времени. Но в итоге психика взрослых страдает еще сильнее, поскольку дети настойчиво просят купить им продукты, рекламу которых они видят по телевизору.

Читайте такжеВ ВОЗ рассказали, нужно ли детям носить маски от коронавирусаЭксперты неоднократно призывали родителей ограничивать время, которое ребенок тратит на просмотр телевизора. Это объяснялось тем, что такие дети впоследствии страдают от дефицита внимания, обладают плохой усидчивостью и концентрацией, они меньше двигаются и чаще обретают лишний вес. А вот и еще одна вполне уважительная причина прислушаться к совету. Ученые из Университета Аризона выяснили, что если дети не отрываются от телевизора, то их родители испытывают повышенный уровень стресса, передает medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

Это связано с тем, что дети смотрят огромное количество привлекательной для них рекламы, и потом требуют от родителей купить им те самые продукты. Требования с каждым разом становятся более настойчивыми, они могут довольно сильно раздражать взрослых. Авторы исследования советуют почаще выключать телевизор и беседовать с детьми о вреде потребительского отношения к жизни. Конечно, если ребенок уже достаточно взрослый для того, чтобы понять, насколько это вредно.

Наблюдения показывают, что имеющие хронический дефицит свободного времени взрослые часто пытаются получить передышку, сажая детей к телевизору или компьютеру. Это кажется простым решением вопроса, равно как и покупка смартфона, который целиком захватывают внимание ребенка на долгие часы. Но исследования показывают, что минусов у такой стратегии гораздо больше, чем плюсов.

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Автор: УНИАН