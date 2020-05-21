В мире уже более 5 миллионов человек заразились COVID-19
10:01, 21 мая 2020Зарубежные новости
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По количеству инфицированных коронавирусом до сих пор лидируют США.
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 мая
По состоянию на утро 21 мая в мире зафиксировали более 5 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Из них 1 млн 899 тыс. 350 человек выздоровели и 328 тыс. 172 — умерли.
Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,551 миллиона зараженных) и Россия (308,7 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных - Бразилия (291,57 тысячи).
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев заражения.
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