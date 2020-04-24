"Исчезнет за минуту": в США заявили, что солнечный свет убивает коронавирус

При воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов Цельсия и влажности в 80% вирус начинает гибнуть через две минуты.

Научные эксперименты показали, что активность коронавируса снижается при воздействии солнечного света, высоких температур, влажных условий и спирта.

Читайте такжеУченые выяснили, на сколько коронавирус сокращает жизнь человекаТакие выводы представил исполняющий обязанности заместителя министра науки и технологий США Билл Брайан во время брифинга, сообщает CNN.

По его данным, при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов Цельсия и влажности в 80% вирус начинает гибнуть через две минуты, находясь на поверхности. При этом в воздухе он начинает разрушаться уже через полторы минуты при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов и влажности всего в 20%.

Присутствовавший на брифинге президент США Дональд Трамп предположил, что если «тело (заразившегося) подвергнется мощному воздействию ультрафиолета либо света» или будет «доставлен свет внутрь тела через кожу», это «окажет дезинфицирующий эффект», а коронавирус «исчезнет за минуту».

«Как вы говорили, еще предстоит провести дополнительные испытания», – заключил Трамп, обратившись к Брайану.

Президент также предложил чиновнику провести эксперименты с дезинфицирующим средством, поискать способ, при котором это вещество может быть использовано для поражения коронавируса в больном организме.

Ранее УНИАН сообщал, что в Вашингтоне уверены, что распространение COVID-19 может значительно замедлится летом.