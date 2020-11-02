Осенняя пора - это очень трудный период для нашей нервной системы. Осенью многие люди сталкиваются с депрессией, хандрой, бессоницей и сильным упадком сил. Постоянная нервозность и частые стрессовые ситуации приводят к набору лишнего веса.
Однако решение этой проблемы есть. Избежать появления лишнего веса при стрессах возможно, если вести правильный образ жизни и научиться расслабляться.
Как связан лишний вес с набором веса
В трудные жизненные периоды многие люди сильно полнеют. Связано это с повышенной выработкой кортизола - гормона стресса. Этот гормон может превращать мышцы в жировую ткань. Это естественная реакция организма на стрессовую ситуацию.
Больше всего ожирению подвержен живот и область талии. Иногда можно встретить полных людей с худыми руками и ногами. При выработке кортизола часто покрываются жиром внутренние органы, что приводит к серьезным заболеваниям.
Высокий уровень кортизола заставляет чувствовать постоянный голод и повышает тягу к сладостям. Многие люди имеют привычку "заедать" стресс и приобретать лишние килограммы.
Советы для снятия стресса и расслабления
Даже в самый трудный период жизни возможно достичь равновесия и гармонии с собой. Врачи и диетологи советуют придерживаться советов для расслабления и снятия напряжения.
- Используйте позы из йоги и техники медитации. Медитировать можно в любое время, когда вы чувствуете, что "закипаете". Небольшое упражнение по медитации можно выполнить даже в обеденный перерыв на работе.Читайте такжеДиетологи назвали самые полезные продукты для женского здоровья и красоты
- Засыпайте в одно и то же время дня. За 2 часа до сна не смотрите телевизор и не пользуйтесь телефоном. Можно послушать расслабляющую музыку в наушниках или почитать бумажную книгу.
- Проветривайте комнату перед сном. В теплую ночь можно приоткрыть окна.
- Не пейте кофе и крепкий черный чай после 15:00. Перед сном можно выпить травяной чай.
- Употребляйте продукты с высоким содержанием магния: гречневую кашу, черный шоколад, орехи, жирную рыбу, авокадо, семена льна и кунжута.
- Не мучайте себя чрезмерными тренировками и жесткими пищевыми ограничениями: от этого вы будете нервничать только сильнее. Похудение не должно быть для вас пыткой. Позволяйте себе небольшие послабления на выходных.
- Откажитесь от перекусов между приемами пищи. Можете выпить чашку несладкого чая или съесть яблоко.
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