Диетологи рассказали, как связаны стресс и набор лишнего веса, и как избежать стресса в трудный осенний период.

Осенняя пора - это очень трудный период для нашей нервной системы. Осенью многие люди сталкиваются с депрессией, хандрой, бессоницей и сильным упадком сил. Постоянная нервозность и частые стрессовые ситуации приводят к набору лишнего веса.

Однако решение этой проблемы есть. Избежать появления лишнего веса при стрессах возможно, если вести правильный образ жизни и научиться расслабляться.

Как связан лишний вес с набором веса

В трудные жизненные периоды многие люди сильно полнеют. Связано это с повышенной выработкой кортизола - гормона стресса. Этот гормон может превращать мышцы в жировую ткань. Это естественная реакция организма на стрессовую ситуацию.

Больше всего ожирению подвержен живот и область талии. Иногда можно встретить полных людей с худыми руками и ногами. При выработке кортизола часто покрываются жиром внутренние органы, что приводит к серьезным заболеваниям.

Высокий уровень кортизола заставляет чувствовать постоянный голод и повышает тягу к сладостям. Многие люди имеют привычку "заедать" стресс и приобретать лишние килограммы.

Советы для снятия стресса и расслабления

Даже в самый трудный период жизни возможно достичь равновесия и гармонии с собой. Врачи и диетологи советуют придерживаться советов для расслабления и снятия напряжения.

Используйте позы из йоги и техники медитации. Медитировать можно в любое время, когда вы чувствуете, что "закипаете". Небольшое упражнение по медитации можно выполнить даже в обеденный перерыв на работе. Читайте также Диетологи назвали самые полезные продукты для женского здоровья и красоты

Засыпайте в одно и то же время дня. За 2 часа до сна не смотрите телевизор и не пользуйтесь телефоном. Можно послушать расслабляющую музыку в наушниках или почитать бумажную книгу.

Проветривайте комнату перед сном. В теплую ночь можно приоткрыть окна.

Не пейте кофе и крепкий черный чай после 15:00. Перед сном можно выпить травяной чай.

Употребляйте продукты с высоким содержанием магния: гречневую кашу, черный шоколад, орехи, жирную рыбу, авокадо, семена льна и кунжута.

Не мучайте себя чрезмерными тренировками и жесткими пищевыми ограничениями: от этого вы будете нервничать только сильнее. Похудение не должно быть для вас пыткой. Позволяйте себе небольшие послабления на выходных.

Откажитесь от перекусов между приемами пищи. Можете выпить чашку несладкого чая или съесть яблоко.

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Автор: Екатерина Пулатова