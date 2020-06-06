Еще одна страна преодолела COVID-19

Победить смертельную болезнь удалось благодаря большому количеству тестирований и мерам безопасности.

От коронавируса выздоровел последний пациент в Фиджи, а COVID-19 полностью преодолен. Последний раз коронавирусную болезнь фиксировали 45 дней назад.

Об этом сообщил премьер-министр страны Фрэнк Баинимарама на странице в Twitter.

По его словам, победить смертельную болезнь удалось благодаря большому количеству тестирований и мерам безопасности.

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Ситуацию также помогло сдержать закрытия всех границ и полное прекращение туризма.

Ориентированное население Фиджи – более 900 тыс. человек, из них коронавирусом заболели только 18.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине по состоянию на 5 июня, официально подтверждено 25 964 случая заражения коронавирусом нового типа.

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