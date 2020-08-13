Статистика постоянно растет: в мире коронавирус "подхватили" более 20,5 миллионов человек (карта)

Почти 13 миллионов человек победили смертельный вирус COVID-19.

По состоянию на утро 13 августа во мире зафиксировано 20 553 702 случая инфицирования коронавирусной болезнью - за сутки заболело более 600 тыс. человек.

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От осложнений, вызванных COVID-19 умерло 748 416 пациентов, однако вылечились от болезни 12 770 518 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

По количеству больных коронавирусом Украина занимает 32 место - между Китаем и Швецией.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США - в стране зарегистрировали 5 197 000 инфицированных COVID-19.

Далее следуют Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили, Иран.

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К сравнению, по состоянию на 12 августа коронавирус в мире обнаружили в 20 223 306 пациентов. От осложнений, вызванных COVID-19 в мире умерли 741 12 пациентов, зато выздоровели почти 12, 5 млн.

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