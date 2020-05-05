США спрогнозировали удвоение количества жертв коронавируса

Резкий рост цифр связан с ослаблением социального дистанцирования и повышенной мобильностью в США.

Институт метрик и оценки здоровья при Вашингтонском университете, на чьи данные часто ссылается Белый дом, планирует пересмотреть свой прогноз по смертям от коронавируса в сторону повышения.

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Новая цифра - 135 тыс. человек. Таким образом, прогноз превышает предыдущую цифру почти вдвое - ранее речь шла о 72 433 умерших, передает kommersant со ссылкой на CNN.

Согласно внутреннему документу, на который ссылается The New York Times, администрация президента Дональда Трампа прогнозирует рост количества заражений и смертей от коронавируса. Речь идет о 3 тыс. умерших ежедневно к 1 июня. По данным Университета Джонcа Хопкинса, за последнюю неделю в США ежедневно умирали около 2 тыс. человек.

Резкий рост цифр этих двух прогнозов связан с ослаблением социального дистанцирования и повышенной мобильностью в США. Штаты по всей стране - включая Флориду, Колорадо, Индиану, Небраску и Южную Каролину - ослабили ограничения в попытке перезагрузить экономику и успокоить граждан.

Как сообщал УНИАН, Трамп заявил, что специалисты из США уверены, что смогут создать вакцину от коронавируса до конца года. США находятся на первом месте среди стран по числу заразившихся коронавирусом (более 1,1 млн человек).