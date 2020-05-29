США разрывают отношения с ВОЗ

Америка прекращает финансирование ВОЗ.

Президент США Дональд Трамп 29 мая заявил о разрыве отношений Соединенных Штатов со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Об этом Дональд Трамп сказал во время пресс-конференции в Белом доме, пишет ТСН.

Свое решение американский лидер объяснил тем, что в ВОЗ отказались проводить реформы, которые требовал Вашингтон. По словам главы Белого дома, отныне Америка переводит свои средства другим организациям, которые занимаются проблемами здравоохранения.

"Из-за того, что они (ВОЗ - ред.) отказались проводить необходимые реформы, мы сегодня прекращаем отношения с ВОЗ и перенаправляем наши средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения", - сказал Трамп во время выступления в Белом доме.

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Кроме того, Трамп заявил о планах ввести санкции в отношении официальных лиц Китая и Гонконга, которые, по его словам, подрывают автономию последнего. Также Штаты намерены запретить въезд отдельных иностранных граждан из Китая.

Напомним, неделей ранее Дональд Трамп пригрозил, что навсегда прекратит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и пересмотрит членство США в организации. Американский президент заявил, что у ВОЗ есть 30 дней на то, чтобы выполнить все требования США, одной из которых является "демонстрация полной независимости организации от Китая.

Глава Белого дома также обвинил ВОЗ в неверных оценках о пандемии коронавирусм. Глава Штатов выразил сомнения о беспристрастной организацией обработке данных, которые она получает из КНР.

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