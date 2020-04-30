США разрабатывают проект сверхбыстрого создания вакцины против COVID-19

Программа объединит частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и вооруженные силы, чтобы попытаться сократить время разработки вакцины на восемь месяцев.

Администрация президента США Дональд Трампа прилагает усилия для того, чтобы серьезно сократить время, необходимое для разработки вакцины против коронавируса, с целью получения достаточного количества доз для большинства американцев к концу года.

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По словам двух людей, знакомых с вопросом, программа объединит частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и вооруженные силы, чтобы попытаться сократить время разработки вакцины на восемь месяцев, передает kommersant со ссылкой на Bloomberg.

Как часть соглашения, налогоплательщики будут нести большую часть финансового риска, связанную с тем, что участники проекта могут потерпеть неудачу, вместо фармацевтических компаний. По словам одного из представителей администрации, цель проекта - обеспечить доступ к 300 млн доз вакцины к январю.

За первенство в создании вакцины борются США и Китай, который пока лидирует в этой гонке. Китайские вирусологи разрабатывают пять вариантов: на базе нуклеиновых кислот, аденовирусного вектора, рекомбинантную, инактивированную и живую аттенуированную (на основе ослабленного вируса).