Евросоюз призвал Вашингтон пересмотреть решение прервать отношения с ВОЗ

С соответствующим заявлением выступили президент ЕК Урзула фон дер Лаен и верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Европейский союз призывает Соединенные Штаты Америки пересмотреть решение прервать отношения со Всемирной организацией здравоохранения за ее действия в связи с коронавирусной пандемией.

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Как сообщает Радио Свобода, с соответствующим заявлением выступили президент Европейской комиссии Урзула фон дер Лаен и верховный представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

«Перед нами предстала эта глобальная угроза, и сейчас время для тесного сотрудничества и совместных решений. Действий, которые ослабляют международные результаты, следует избегать», – говорится в заявлении.

«В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение», – подчеркнули президент Еврокомиссии и верховный представитель Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, 29 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон разрывает отношения с ВОЗ. Он обвинил этот орган ООН в том, что он не совершил необходимых реформ, которых требовали США в связи обеспокоенностью Вашингтона относительно того, как ВОЗ реагировала на коронавирусную пандемию.

По словам президента, ВОЗ превратилась в марионетку Китая.

В ВОЗ решение Трампа еще не комментировали.

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