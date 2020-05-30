Евросоюз призвал Вашингтон пересмотреть решение прервать отношения с ВОЗ
Европейский союз призывает Соединенные Штаты Америки пересмотреть решение прервать отношения со Всемирной организацией здравоохранения за ее действия в связи с коронавирусной пандемией.
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Как сообщает Радио Свобода, с соответствующим заявлением выступили президент Европейской комиссии Урзула фон дер Лаен и верховный представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.
«Перед нами предстала эта глобальная угроза, и сейчас время для тесного сотрудничества и совместных решений. Действий, которые ослабляют международные результаты, следует избегать», – говорится в заявлении.
«В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение», – подчеркнули президент Еврокомиссии и верховный представитель Евросоюза.
Как сообщал УНИАН, 29 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон разрывает отношения с ВОЗ. Он обвинил этот орган ООН в том, что он не совершил необходимых реформ, которых требовали США в связи обеспокоенностью Вашингтона относительно того, как ВОЗ реагировала на коронавирусную пандемию.
По словам президента, ВОЗ превратилась в марионетку Китая.
В ВОЗ решение Трампа еще не комментировали.
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