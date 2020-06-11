Специалисты дали совет, что нужно есть, чтобы победить бессонницу

Летом, когда поднимаются температура, бессонница может активизироваться. Чтобы лучше спать, медики дают совет: использовать еду, богатую увлажняющими, освежающими компонентами.

Чтобы снизить риск бессонницы, специалисты советуют употреблять продукты, которые хорошо помогают избежать беспокойных ночей, несмотря на жаркую погоду – это абрикосы, овсянка, бананы, яйца и другие.

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Как сообщает MedikForum, достаточный ночной отдых очень важен, поскольку позволяет выполнять повседневные дела с нужной энергией и концентрацией. Плохой сон делает человека раздражительным. Если он становится хроническим, это может привести к серьезным последствиям, включая депрессию, диабет 2 типа.

Но летом, когда поднимаются температура, бессонница может активизироваться. Чтобы лучше спать, медики дают совет: использовать еду, богатую увлажняющими, освежающими компонентами, а также питательными веществами, помогающими нервной системе расслабляться, улучшающими засыпание.

Абрикосы. Высокое содержание магния (10 мг/ 100 г) и калия (320 мг/ 100 г) делает их натуральным лекарством, уменьшающим беспокойство, нервозность.

Черешня. Также дает много магния (10 мг/ 100 г), минерала, который помогает лучше отдыхать, спать, активируя механизмы расслаблению мышц. Его недостаток может быть причиной повышенного беспокойства, волнения, нервозности, ухудшающих качество ночного сна.

Рис и крупы. Коричневый (бурый) рис тоже относится к продуктам, которые помогают лучше спать летом. Он содержит триптофан, предшественник аминокислоты серотонина, стимулирующего и регулирующего мелатонин, гормон сна. Среди круп, которые эксперты советуют включить в еду, – ячмень и овес: они содержат углеводы, мелатонин и минералы (кальций, магний), эффективно регулирующие уровень серотонина, снижающие стресс, действующие как естественное успокоительное.

Овес. Является естественным источником мелатонина, богат кальцием и магнием – минералами, способствующими расслаблению. Также должен быть включен в еду летом: он помогает лучше спать, оказывая на нервную систему специфическое действие, способствующее ее восстановлению, нормальному функционированию.

Миндаль. Очень насыщен магнием, помогает мышцам расслабляться, улучшает качество сна. Чтобы восстановить количество магния, помогающего победить бессонницу летом, исследователи советуют ежедневно съедать горсть миндаля.

Бананы. Витамин В6, магний, калий, триптофан: благодаря этому комплексу веществ банан помогает телу расслабиться, стимулирует выработку «гормона счастья» серотонина, способствующего умственному равновесию, улучшающего настроение, помогающего бороться с нарушениями сна.

Яйца. Содержат белок, триптофан и очень легко усваиваются, дополнительно усиливая чувство сытости – поэтому рекомендуются как вечерняя еда. Их желток богат витамином В, диамином, антиоксидантом, способствующим более расслабленному сну.

Киви. Учеными Медицинского университета Тайбэя было установлено, что ежедневное потребление киви помогает победить бессонницу: улучшает процесс засыпания, делает сон более глубоким. В их эксперименте участники съедали два киви перед сном на протяжении 4 недель. По словам исследователей, плоды отличаются весомым содержанием антиоксидантов, снижающих уровень стресса, а также фолатов, дефицит которых может вызвать бессонницу.

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