Умирают тысячи кроликов: в США стремительно распространяется смертельный вирус

Эта вспышка является четвертой, которая была зарегистрирована в Америке.

В семи штатах на юго-западе США тысячи диких и домашних кроликов умирают от вспышки очень заразной болезни, известной как вирус геморрагической болезни кроликов (RHDV2).

Об этом пишет Business Insider.

Читайте такжеКоронавирус в мире не останавливается: более 5 миллионов человек победили COVID-19 (карта)Вирус вызывает повреждения в органах и тканях кроликов, что приводит к внутреннему кровотечению и смерти. Зачастую единственный внешний признак того, что животные заражены, появляется после их смерти: после внезапного падения, их носы пропускают кровавые выделения.

Некоторые кролики начинают терять свои аппетит и энергию, хотя другие не проявляют никаких внешних симптомов. Сейчас официально известно о смертности около 90%. Кролики, которые выживают, становятся серьезной опасностью для других, поскольку они продолжают распространять вирус в течение почти двух месяцев.

С апреля Министерство сельского хозяйства США (USDA) подтвердило случаи заболевания RHDV2 в Аризоне, Калифорнии, Колорадо, Неваде, Нью-Мексико, Юте и Техасе. Части западной Мексики также пострадали от вируса.

Эта вспышка является четвертой, которая была зарегистрирована в США. 2018 году вирус появился среди домашних кроликов в штате Огайо, затем в штате Вашингтон произошел отдельный вспышка. Эксперты до сих пор не знают, откуда болезнь родом. Почти 500 животных в Нью-Мексико были заражены в период с марта по июнь.

Ранее УНИАН писал, как врач оценил угрозу «нового вируса» из Китая с «пандемическим потенциалом».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram