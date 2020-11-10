Еще с начала пандемии в смерти тяжело больных пациентов обвиняли слишком мощную реакцию иммунной системы, но оказалось, что проблема совсем не в ней.

Медики сомневаются, действительно ли чрезмерная иммунная реакция человеческого организма приводит к тому, что некоторые пациенты с COVID-19 оказываются в больнице с поврежденными легкими и другими органами. Причина смерти людей от коронавируса вновь стала загадкой, так же как и то, как не допустить фатального сценария.

Читайте такжеDie Zeit: Люди с избыточным уэсом тяжело переносят COVID-19, медики объяснили причиныОб этом пишет New York Times, напоминая о гипотезе о так называемом "цитокиновом шторме", которая возникла еще в начале пандемии. Согласно ей, реакция иммунной системы на инфекцию в некоторых случаях была слишком мощной. И многие врачи считали такое объяснение вполне оправданным. В конце концов, в теле пациентов, которые умерли от COVID-19, часто не находили коронавирус или его было слишком мало. Получается, их иммунная система избавилась от инфекции. Но в процессе она выделяла слишком большое количество мощных компонентов, таких как цитокины и другие вещества, которые вызывают воспаление. Поэтому ткани и органы в ходе такого "шторма" были смертельно повреждены.

Но ряд новых исследований показал, что иммунный элемент, которого обвиняли все это время в смерти больных COVID-19, на самом деле ни в чем не виноват. Или, по крайней мере, так называемые "штормы" происходят не так, как думали врачи.

Не все согласны с новыми выводами. Профессор педиатрии и медицины в Университете Алабамы доктор Рэнди Крон уже давно исследует явление цитокиновых штормов. Он утверждает, что некоторые госпитализированные пациенты с COVID-19 действительно испытывают такую чрезмерную реакцию иммунной системы. Но он соглашается, что в случае инфицированных коронавирусом все происходит не так, как во время других заболеваний. И еще многое нужно выяснить.

Читайте такжеWashington Post: Врачи заметили, что коронавирус уничтожает не только легкиеИдея о цитокиновом шторме при заражении коронавирусом до сих пор говорила об одном проблемном белке - интерлейкин-6 или il-6. Все началось с того, что с ним начали связывать гибель пациентов в Китае в начале пандемии. Китайские врачи утверждали, что у пациентов, которые тяжело переживали COVID-19, был слишком высокий уровень il-6. Они использовали лекарства, которые блокируют этот иммунный белок, после чего некоторые пациенты выздоравливали. Аналогичные сообщения поступали и из Италии.

Ряд лекарств, которые блокируют il-6, продаются для лечения ревматоидного артрита. Эти препараты также могут остановить слишком мощную иммунную реакцию в других ситуациях. Например, в случае появления синдрома высвобождения цитокинов у некоторых больных на рак или при болезни Стилла у взрослых. Но профессор медицины из Гарвардского университета доктор Джон Стоун замечает, что "все это не инфекционные заболевания".

Вместе с тем, применение лекарств для блокирования il-6 стало стандартом при лечении госпитализированных пациентов с COVID-19. Идея, что они подавляют цитокиновый шторм, стала распространенным и общепринятым утверждением.

"Очень легко запомнить случаи, когда что-то сработало, и проигнорировать, когда все произошло наоборот", - сказал иммунолог и директор Института Регона при Массачусетской больнице Брюс Уокер.

Читайте такжеABC News: Врачи заметили, что коронавирус может влиять на мозгТеперь более тщательные исследования не смогли подтвердить, что лекарства для блокировки il-6 на самом деле эффективны. Другие исследования обнаружили, что уровень il-6 на самом деле не очень и повышен у пациентов с COVID-19 по сравнению с другими тяжело больными. Три таких исследования были опубликованы в научном журнале JAMA Internal Medicine. А еще одно - в New England Journal of Medicine. Они не обнаружили доказательств того, что препарат tocilizumab, который часто используют для подавления il-6, действительно сокращает угрозу смерти в случае заражения коронавирусом. Компания Roche, которая занимается производством tocilizumab, провела собственные тесты на пациентах с COVID-19 и сообщила, что ее препарат действительно не помогает.

Отчасти проблема заключается в самом термине - "цитокиновый шторм".

"Четкого определения нет",-сказала доктор Кэролайн Калфи из Университета Калифорнии в Сан-Франциско. По ее словам, это яркий термин, который закрепился в воображении врачей и общества, но нет четких критериев, которые бы позволяли диагностически подтвердить, когда у пациента начался цитокиновый шторм. Даже если бы четкие критерии были, il-6 вряд ли можно назвать движущей силой таких явлений. Сотни цитокинов выделяются, когда иммунная система начинает действовать. Они двигают и подавляют друг друга в сложном цикле взаимодействия.

"Появляется целая вермишель связанных между собой вещей. Было бы очень оптимистично считать, что il-6 - ответ на все вопросы", - сказал доктор Уокер.

Читайте такжеСерьезные осложнения: ученые заявили о новой опасности коронавирусаДо недавнего времени не было систематических исследований, которые бы точно проверили, действительно ли уровень il-6 необычно высок у пациентов с COVID-19. Оказалось, что часто это не так. Инфекционист доктор Джонатан Парр из Университета Северной Каролины проверил уровень il-6 у пациентов с коронавирусом в медицинском центре, в котором он работает. Данные трудно интерпретировать. Но все говорило о том, что уровень белка был ниже, чем при других воспалительных синдромах, таких как сепсис, когда он в 27 раз выше.

Доктор Калфи просмотрела данные пяти исследований, в ходе которых наблюдение велось за более чем 900 тяжело больными COVID-19 пациентами. Их уровни il-6 варьировались от нормального до немного завышенного. Доктор Стоун отмечает, что даже во время заболеваний, таких как сепсис, когда уровень цитокина заоблачный, лекарства для подавления иммунной реакции не помогают. Он указывает на полевые исследования сепсиса, проведенные в конце 1980-х. Тогда исследователи испытывали препарат etanercept, который используют для лечения аутоиммунных заболеваний. Он блокирует другой цитокин под названием "фактор некроза опухоли". Он, как и il-6, выделяется белыми кровяными тельцами у пациентов с сепсисом. Оказалось, что etanercept повышал уровень смертности среди пациентов.

Читайте такжеКоронавирус захватывает клетки организма человека, блокируя гены, которые борются с инфекциями - ученыеПоэтому если не цитокиновый шторм, то что же тогда смертельно поражает тела больных людей? Ученые говорят, что причина может крыться в воспалении из-за различных чрезмерных реакций иммунной системы. Существуют доказательства, что стероидный препарат dexamethasone, который в широком смысле подавляет иммунную систему, может сократить уровень смертности. Но il-6 - не единственный возможный двигатель сокрушительной иммунной реакции, - говорит доктор Стоун. Другие воспалительные вещества, такие как ферритин и С-реактивный белок тоже на это способны. Многие пациенты с COVID-19 также страдают от образования кровяных сгустков, которые тоже могут повреждать легкие и другие органы.

Доктор Уокер говорит о другой возможности. Он был автором исследования, которое обнаружило, что коронавирус способен уничтожать герминативные центры. Это зоны лимфатических узлов, в которых образуются антитела. В результате антител выделяется меньше. И они менее эффективны.

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Перевод: Лесь Дымань