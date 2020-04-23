Американский врач скорой помощи рассказал, как коронавирус "тихо убивает" легкие больных

СOVID-пневмония может некоторое время развиваться без заметных расстройств, поэтому ее часто диагностируют слишком поздно.

Вызванная СOVID-19 пневмония часто имеет нетипичный характер и развивается незаметно для больных, из-за чего они обращаются за медицинской помощью слишком поздно, когда их легкие уже получили критические повреждения.

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Как сообщает ТСН, об этом изданию New York Times рассказал американский врач скорой помощи и преподаватель курсов процедур дыхательных путей Ричард Левитан. После начала эпидемии он проработал в больнице города Белвью 10 дней и поделился своими наблюдениями с журналистами.

Медик признал, что они диагностируют вызванную коронавирусом смертельную пневмонию недостаточно быстро. Ее выявляют даже у зараженных без жалоб на проблемы с дыханием.

«Мы сделали рентген пациенту, который получил удар в плечо, потому что волновались, что у него коллапс легкого, а у него оказалась Covid-пневмония. У пациентов с травмами в случае падений, которым мы сделали компьютерную томографию, мы случайно обнаружили Covid-пневмонию. У пожилых пациентов, которые потеряли сознание по неизвестным причинам, и у ряда больных диабетом она также была обнаружена», - рассказал врач.

Медиков удивило, что пациенты не сообщали о каких-либо ощущениях проблем с дыханием, хотя их рентгенография грудной клетки показала диффузную пневмонию, и кислород был ниже нормы.

«Мы только начинаем осознавать, что Covid-пневмония поначалу вызывает форму кислородной депривации, которую мы называем "тихая гипоксия" - "тихая" из-за своей коварной природы, которую трудно обнаружить", - объясняет врач.

Левитан объясняет, что пневмония - это инфекция легких, при которой воздушные мешки наполняются жидкостью или гноем. Обычно у пациентов развивается дискомфорт в груди, боль во время дыхания и другие проблемы с дыханием. Но когда впервые появляется Covid-пневмония, пациенты не испытывают одышку, даже если их кислород падает.

К тому времени, когда больные начинают что-то подозревать, у них уже тревожно низкие уровни кислорода и пневмония от умеренной до тяжелой. Нормальное насыщение кислородом для большинства людей составляет от 94 до 100%. У пациентов с пневмонией, вызванной Covid, насыщение кислородом составляет 50%.

Большинство пациентов, с которыми сталкивался врач, говорили, что они болели в течение недели или около того с лихорадкой, кашлем, расстройством желудка и усталостью, но у них перехватило дыхание только тогда, когда они пришли в больницу. У таких больных пневмония явно продолжалась в течение нескольких дней, но к тому времени, когда они поняли, что им нужно в больницу, они уже были уже в критическом состоянии.

Медик отмечает, что больные приходили к нему с показателями, которые несовместимы с жизнью. Тем не менее, они были способны пользоваться своими смартфонами, пока им устанавливали мониторы. Хотя они дышали быстро, у них был относительно минимальное явное расстройство, несмотря на опасно низкий уровень кислорода и ужасную пневмонию на рентгенограмме грудной клетки.

«Мы только начинаем понимать, почему это так. Коронавирус атакует клетки легких, которые вырабатывают сурфактант. Это вещество помогает воздушным мешочкам в легких оставаться открытыми между вдохами и является критическим для нормальной функции легких.

Когда начинается воспаление от пневмонии Covid, оно вызывает разрушение воздушных мешков и снижение уровня кислорода. Тем не менее, легкие сначала остаются "податливыми", еще не застывшими и не тяжелыми от жидкости. Это означает, что пациенты могут выбросить из них углекислый газ - и без накопления углекислого газа пациенты не испытывают одышку», - объясняет медик.

Пациенты компенсируют низкий уровень кислорода в крови, дыша быстрее и глубже - и это происходит даже подсознательно. Этот физиологический ответ пациента вызывает еще большее воспаление и разрушение воздушных мешочков, а пневмония усиливается, пока уровень кислорода не упадет. В результате пациенты повреждают свои легкие, дыша все тяжелее и тяжелее.

Таким образом, 20% пациентов с Covid-пневмонией переходят во вторую и более опасную фазу повреждения легких. Жидкость накапливается, легкие становятся жесткими, повышается содержание углекислого газа, а у пациентов развивается острая дыхательная недостаточность.

Как отмечает врач, тихая гипоксия, которая быстро прогрессирует до дыхательной недостаточности, объясняет случаи внезапной смерти пациентов с Covid-19 после остановки дыхания.

Поскольку многие пациенты не обращаются в больницу до тех пор, пока их пневмония не разовьется достаточно хорошо, многим ставят вентиляторы ИВЛ, что приводит к нехватке самих машин. И даже после перевода на аппараты многие из них умирают.

В то же время Левитан утверждает, что существует способ обнаружить Covid пневмонию раньше и лечить ее эффективнее - и это не требовало бы ожидания теста на коронавирус в больнице или кабинете врача. Нужно выявить "тихую" гипоксию на ранней стадии с помощью обычного медицинского устройства, которое можно приобрести без рецепта в большинстве аптек: пульсоксиметра.

Этот небольшое устройство очень простое в использовании. Его размещают на пальце, и через несколько секунд появляются два числа: насыщение кислородом и частота пульса. Пульсоксиметры чрезвычайно надежны в выявлении проблем с оксигенацией и повышением частоты сердечных сокращений.

По мнению врача, все пациенты, у которых был обнаружен положительный результат на коронавирус, должны делать пульсоксиметрический мониторинг в течение двух недель. Все люди с кашлем, усталостью и лихорадкой должны также производить мониторинг пульсоксиметром.

«Мы должны направить ресурсы на выявление и лечение начальной фазы пневмонии Covid на более раннем этапе путем скрининга на скрытую гипоксию», - подытожил медик.

Ранее Washington Post писало, что в США люди начали умирать от коронавируса гораздо раньше, чем считалось.

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