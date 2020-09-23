Брыль говорит, что подростки зачастую не знают о своем инфицировании.

Люди, инфицированные коронавирусом, по-разному переносят заболевание, потому что симптомы появляются не от вируса, а от реакции иммунитета на его присутствие.

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Об этом рассказал врач-реаниматолог из Израиля Борис Брыль в эфире "Сніданку з 1+1".

"Именно поэтому у кого-то, как у детей, болезнь проходит совершенно бесследно. Дети 10-14 лет даже могут не знать, что болеют. У кого-то иммунитет дает сильный ответ. Поэтому появляется поражение легких, как и поражение всех органов, сосудов", - пояснил медик.

По словам Брыля, имеет значение количество вируса, которое вдохнул человек. Чем больше оно - тем сильнее будет ответ организма.

"Это как всплеск", - добавил он.

Медик также рассказал, что израильские специалисты уже не используют антибиотики, в отличие от украинских.

"Протоколов (для лечения больных COVID-19, - УНИАН) как таковых нет. Есть испытания различных вариаций лечения. Например, мы начинали лечить противомалярийными препаратами. Сейчас уже нет, потому что они повысили смертность. В Израиле также хороший метод лечения моноклональными антителами и антителами тех, кто уже перенес болезнь. Плазму вводят тяжелобольным", - рассказал израильский специалист.

Ситуация с коронавирусом в Украине и мире

По состоянию на 10:00 23 сентября в мире зафиксировано более 31,6 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. При этом более 21,7 миллиону людей удалось выздороветь от COVID-19, а более 970 тысяч человек умерли.

За сутки коронавирус подтвердили у 3 497 жителей Украины. По состоянию на 23 сентября общее количество инфицированных в стране возросло до 184 734. С начала пандемии в Украине выздороветь от коронавируса удалось всего 81 670 людям, при этом 3 705 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.

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Автор: Юрий Годован