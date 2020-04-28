Серьёзные осложнения: ученые заявили о новой опасности коронавируса

В частности, как побочные эффекты COVID-19 описаны несколько случаев энцефалита, а также синдрома Гийена-Барре.

У многих пациентов коронавирус поражает не только дыхательную систему, но и нервную – временную потерю вкуса или обоняния признали специфическими симптомами COVID-19 еще в середине марта.

Как пишет Оbozrevatel со ссылкой на ВВС, из носоглотки вирус способен проникать непосредственно в мозг, а это в свою очередь может спровоцировать целый ряд осложнений и нарушать нормальную работу практически любого органа.

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Список возможных сопутствующих заболеваний огромен: от проблем с пищеварением и закупорки сосудов к сердечной недостаточности и энцефалита (воспаления мозга).

В списке описанных осложнений COVID-19, с которыми медикам пришлось столкнуться на практике, есть и болезни желудочно-кишечного тракта, и проблемы с сердцем, и нарушение свертываемости крови.

Но и нервную систему вирус может поражать очень по-разному. В частности, как побочные эффекты COVID-19 описаны несколько случаев энцефалита, а также синдрома Гийена-Барре: иммунная система пациента начинает атаковать собственные нервные клетки, что приводит к мышечной слабости, а в тяжелых случаях – к параличу.

Однако в основном неврологические расстройства наблюдаются все же у тяжелых больных. В таких случаях эти симптомы иногда остаются даже после выздоровления пациентов от COVID-19.

В издании отмечают, что нарушить работу нервной системы вирус может как косвенно, путем чрезмерной активизации иммунной системы (так называемый цитокиновый шторм), так и непосредственно. Это выяснилось в результате вскрытия тел погибших от COVID-19. Вирусные частицы у жертв были обнаружены, в том числе, и в головном мозге. Есть версия, что инфекция попадает туда из дыхательных путей через обонятельные рецепторы в носу.

По предварительным данным, сложность болезни, многие ее симптомы, а возможно, и сама вероятность заражения достаточно сильно зависят от генетических факторов, то есть – от наследственности.

Как сообщал УНИАН, ранее врач-иммунолог, аллерголог Олег Назар заявил, что люди, которые страдают от сезонной аллергии, в большей степени подвержены риску заражения коронавирусом.

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