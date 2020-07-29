Ученые выяснили, почему из-за коронавируса исчезает обоняние

Как оказалось, COVID-19 не может привести к потере способности ощущать запахи навсегда.

Ученые обнаружили причину, по которой у многих зараженных коронавирусом исчезает способность чувствовать запах. Явление, которое еще называют аносмией, - это один из ранних и наиболее распространенных симптомов COVID-19.

Исследователи считают, что "сокрушительный" симптом лучше указывает на опасную болезнь, чем другие ее проявления, такие как кашель или высокая температура. Об этом пишет The Independent. Но точная причина потери обоняния у пациентов с COVID-19 до сих пор была неизвестной.

Читайте такжеУченые выделили шесть форм коронавируса

Ученые из Гарвардской медицинской школы в США определили, какие типы клеток, ответственные за ощущение запахов, наиболее уязвимы перед коронавирусом SARS-CoV-2. Они были удивлены, когда выяснили, что сенсорные нейроны, которые доставляют сигналы о запахе в мозг, на самом деле не страдают от COVID-19. Оказалось, что болезнь атакует клетки, которые поддерживают обонятельные сенсорные нейроны.

Профессор неврологии Гарвардской медицинской школы и соавтор исследования доктор Сандип Роберт Датта назвал открытие важной и хорошей новостью.

"Наши выводы указывают на то, что новый коронавирус влияет на ощущение запахов пациентов не через прямое заражение нейронов, а влияя на работу клеток поддержки. Думаю, это хорошая новость, потому что когда инфекция исчезнет, обонятельным нейронам не нужно восстанавливаться или отстраиваться заново", - пояснил ученый.

Читайте такжеThe Guardian: Пандемия коронавируса смешается с эпидемией гриппа, какие будут последствия?

Однако, он добавил, что для окончательного подтверждения этих выводов нужно собрать больше данных о механизмах, которые стоят за явлением. У многих пациентов с COVID-19 наблюдается определенная форма аносмии. Однако, чаще всего она временная.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram