Медики назвали симптомы загадочной болезни у выздоровевших от COVID-19 детей

12 мая синдром поразил, по меньшей мере, 100 детей и убил, по меньшей мере, троих только в Нью-Йорке. До 30 апреля такие случаи были зарегистрированы в семи странах Европы.

Коронавирус у детей протекает довольно легко и иногда без очевидных симптомов. Впрочем, последние данные смертности от COVID-19 среди детей ученых тревожат.

Об этом сообщает Science alert.

Еще в апреле ученые констатировали, что у большинства инфицированных детей была легкая форма болезни. Лишь 14% из них госпитализировали в больницы.

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Но участились случаи гибели детей от загадочного респираторного заболевания, после того, как они побороли COVID-19. Медики уже назвали это «педиатрическим мультисистемным воспалительным синдромом».

12 мая синдром поразил, по меньшей мере, 100 детей и убил, по меньшей мере, троих только в Нью-Йорке. До 30 апреля такие случаи были зарегистрированы в семи странах Европы.

Симптомы коронавируса у детей такие же, как у взрослых больных: кашель, удушье, высокая температура, лихорадка, боль в мышцах, в горле, потеря вкуса или запаха. У некоторых детей регистрировали тошноту, насморк или диарею.

Симптомы редкой болезни у детей: постоянная лихорадка, боль в животе, диарея, тошнота, раздражение кожи или изменение цвета кожи, затрудненное дыхание, усталость или растерянность.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6:00 15 мая по киевскому времени, в мире от коронавирусной инфекции погибло 302 376 человек, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 442 163. При этом, 1 587 893 человек выздоровели.