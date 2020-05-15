Медики назвали симптомы загадочной болезни у выздоровевших от COVID-19 детей
Коронавирус у детей протекает довольно легко и иногда без очевидных симптомов. Впрочем, последние данные смертности от COVID-19 среди детей ученых тревожат.
Об этом сообщает Science alert.
Еще в апреле ученые констатировали, что у большинства инфицированных детей была легкая форма болезни. Лишь 14% из них госпитализировали в больницы.
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Но участились случаи гибели детей от загадочного респираторного заболевания, после того, как они побороли COVID-19. Медики уже назвали это «педиатрическим мультисистемным воспалительным синдромом».
12 мая синдром поразил, по меньшей мере, 100 детей и убил, по меньшей мере, троих только в Нью-Йорке. До 30 апреля такие случаи были зарегистрированы в семи странах Европы.
Симптомы коронавируса у детей такие же, как у взрослых больных: кашель, удушье, высокая температура, лихорадка, боль в мышцах, в горле, потеря вкуса или запаха. У некоторых детей регистрировали тошноту, насморк или диарею.
Симптомы редкой болезни у детей: постоянная лихорадка, боль в животе, диарея, тошнота, раздражение кожи или изменение цвета кожи, затрудненное дыхание, усталость или растерянность.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6:00 15 мая по киевскому времени, в мире от коронавирусной инфекции погибло 302 376 человек, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 442 163. При этом, 1 587 893 человек выздоровели.