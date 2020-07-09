Почти 80% больных на коронавирус не имеют симптомов

Тестирование проводилось методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 26 апреля по 27 июня среди рандомно выбранных жителей Великобритании.

Большинство людей переносит коронавирус бессимптомно или же признаки заболевания проявляются намного позже после получения положительного анализа. Проявления инфекции в день тестирования имели лишь 22 процента людей.

Об этом сообщает Управление национальной статистики Великобритании, передает 24 канал со ссылкой на BBC.

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Тестирование проводилось методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 26 апреля по 27 июня среди рандомно выбранных жителей Великобритании. При этом в выборку не были включены постояльцы домов для пожилых.

Оказалось, что 78% людей с положительным тестом на COVID-19 не имели симптомов на момент взятия мазка.

Результаты исследования подтвердили пользу самоизоляции. Уровень заболеваемости среди людей, которые вынуждены ходить на работу во время пандемии, намного выше чем у тех, кто может работать из дома.

Также исследование показало, что работники здравоохранения и социальных служб имеют высокий риск заражения. Риск заболеть также зависит от количества членов семьи, проживающих под одной крышей.

Люди, которые живут сами или вдвоем, заражаются гораздо реже, чем те, кто живет в большой семье. Кроме того, уровень инфицирования выше у людей, имевших контакт с человеком с подтвержденным диагнозом.

При этом вероятность инфицирования одинакова как у мужчин, так и у женщин.

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