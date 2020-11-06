Окончательно наличие подобных симптомов пока не доказано.

Коронавирус COVID-19 может оказывать влияние на слух человека, который им болеет. К такому выводу пришли ученые.

Как сообщает УП со ссылкой на HuffPost, британские исследователи зафиксировали первый случай необратимой потери слуха, связанной с коронавирусом. Это произошло в октябре в Великобритании. 45-летний мужчина потерял слух на одно ухо после выздоровления от коронавируса.

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Исследователи из Манчестерского университета проанализировали последствия болезни для 121 пациента и обнаружили, что 16 из них (13,2%) заметили изменение слуха и/или тинитус (звон или шум в ушах при отсутствии реального звука) после заражения COVID-19. Ученые из Университета Англии Раскин пришли к выводу, что коронавирус, вероятно, не только является причиной шума в ушах некоторых людей, а и усугубляет проблемы у людей с уже существующим тинитусом.

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По данным исследований, симптомы COVID-19 ухудшили шум в ушах у 40% респондентов, не изменили его у 54% и улучшили шум в ушах у 6%.

Впрочем, окончательно не доказано, что потеря слуха или звон является полноценным симптомом коронавируса.

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Автор: Юрий Годован