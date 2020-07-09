Штраф 100 евро: в Каталонии вводят обязательным ношение масок
Власти Каталонии начнут штрафовать лиц, которые не носят маски на 100 евро, начиная с четверга, когда использование масок станет обязательным в Барселоне и в окрестностях региона после новых случаев коронавируса.
Читайте такжеДва региона Испании ввели повторный карантин через COVID-19
Испания прекратила общенациональный карантин в середине июня. Но с отменой большинства ограничений и тем, что некоторые люди не соблюдают правила социального дистанцирования, число подтвержденных новых случаев, ежедневно регистрируемых в стране, начинает расти. Подтвержденные случаи удвоились в период со вторника по среду на фоне десятков небольших вспышек, передает ЕвроПравда.
Наибольший рост произошел в регионе Каталонии: 52 новых подтвержденных случая за 24 часа и почти 2000 за последние две недели.
Ряд из 500 случаев заболевания в сельской местности в окрестностях города Лерида были связаны с летним сбором плодов, который привлекает трудовых мигрантов, которые часто работают и живут в плохих условиях. В субботу региональные власти заблокировали этот район и связали 11 из 15 очагов с работой на ферме.
Органы здравоохранения предупреждают, что больницы района уже заполняются. У ворот местной больницы была установлена надувная палатка скорой помощи.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram