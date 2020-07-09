Штраф 100 евро: в Каталонии вводят обязательным ношение масок

С отменой большинства ограничений и тем, что некоторые люди не следуют правилам социального дистанцирования, число подтвержденных новых случаев, ежедневно регистрируемых в Испании, начинает расти.

Власти Каталонии начнут штрафовать лиц, которые не носят маски на 100 евро, начиная с четверга, когда использование масок станет обязательным в Барселоне и в окрестностях региона после новых случаев коронавируса.

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Испания прекратила общенациональный карантин в середине июня. Но с отменой большинства ограничений и тем, что некоторые люди не соблюдают правила социального дистанцирования, число подтвержденных новых случаев, ежедневно регистрируемых в стране, начинает расти. Подтвержденные случаи удвоились в период со вторника по среду на фоне десятков небольших вспышек, передает ЕвроПравда.

Наибольший рост произошел в регионе Каталонии: 52 новых подтвержденных случая за 24 часа и почти 2000 за последние две недели.

Ряд из 500 случаев заболевания в сельской местности в окрестностях города Лерида были связаны с летним сбором плодов, который привлекает трудовых мигрантов, которые часто работают и живут в плохих условиях. В субботу региональные власти заблокировали этот район и связали 11 из 15 очагов с работой на ферме.

Органы здравоохранения предупреждают, что больницы района уже заполняются. У ворот местной больницы была установлена надувная палатка скорой помощи.

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