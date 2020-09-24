Эксперты напоминают, что при подозрении на инфаркт нужно незамедлительно обратиться за врачебной помощью. В ожидании медработников нужно сесть, расслабиться, положить в рот таблетку аспирина и медленно пережевывать ее.

Врачи выделяют четыре предупреждающих знака того, что у человека развивается сердечный приступ (инфаркт миокарда). Они напоминают, что распознавать симптомы приступа важно как можно быстрее, поскольку промедление с оказанием помощи грозит человеку смертью.

Читайте такжеCNN: Выздоровевшим от COVID-19 стоит проверить состояние сердцаПри инфаркте сердечная мышца может быстро получить необратимые повреждения. Почти половина смертей в результате сердечного приступа происходит в течение часа – вне больницы. Вот почему важно распознать его симптомы как можно раньше – своевременное обращение за помощью повышает шансы на жизнь.

По словам врачей, сердечные приступы различаются в своем проявлении и могут варьироваться от человека к человеку. Они отметили, что по сути, клиническая картина каждого инфаркта может быть уникальной, хотя некоторые предупреждающие знаки состояния все же являются типичными, сообщает medikforum со ссылкой на издание Express.

Дискомфорт в груди. Большая часть сердечных приступов характеризуется только легкой болью или дискомфортом в центре груди. Это ощущение описывается людьми как сдавливание, сжатие, переполненность. Иногда чувство дискомфорта может быть внезапным и сильным, также оно может приходить и уходить.

Боль, распространяемая из груди на другую часть тела. Она может ощущаться в руках (одной или обеих), спине, шее, челюсти, животе. Некоторые пациенты описывают данное состояние как ощущение, будто их обвязывают веревкой.

Затрудненное дыхание. Если вы чувствуете сильную усталость после подъема по лестнице, это может указывать на болезнь сердца, не позволяющую миокарду эффективно перекачивать кровь по телу. Часто предупреждающим знаком сердечного приступа оказывается одышка, возникающая с болью в груди или обморочным состоянием.

Тошнота. Пробуждение в холодном поту или внезапный позыв тошноты и рвоты тоже может быть признаком сердечного приступа.

Эксперты напоминают, что при подозрении на инфаркт миокрада нужно незамедлительно обратиться за врачебной помощью. В ожидании медработников нужно сесть, по возможности расслабиться, чтобы не перегружать сердце, положить в рот таблетку аспирина и медленно пережевывать ее.

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Автор: УНИАН