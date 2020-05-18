Тихий сердечный приступ: названы предупреждающие знаки опасного нарушения

Кардиологи предупреждают: тихие сердечные приступы, оставаясь неузнанными, разрушают организм.

Когда происходит тихий сердечный приступ, человек можете не догадываться об этом, потому важно обращать пристальное внимание на все изменения работы организма, которые могут оказаться предупреждающими знаками опасного для жизни нарушения миокарда.

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Как сообщает MedikForum, сердечные приступы являются опасными для жизни нарушениями, означающими внезапную блокировку подачи крови к сердцу. Общие признаки сердечного приступа включают боль в груди, одышку, сильное чувство тревоги. Но существуют отличающиеся от них малозаметные, мимикрирующие под другие отклонения приступы.

Научные специалисты Гарвардской медицинской школы (США) констатируют, что сердечные приступы часто проходят незаметно, либо ошибочно трактуются людьми как что-то менее серьезное. По их словам, фактически около половины всех сердечных приступов оказываются тихими, что значительно повышает риск смерти от ИБС (ишемическая болезнь сердца).

«Вы можете не понимать, что перенесли сердечный приступ. Тихий инфаркт миокарда вызывает 45% сердечных приступов, поражает мужчин чаще, чем женщин. Эти опасные нарушения «молчаливы», потому что при возникновении их симптомам не хватает интенсивности классического сердечного приступа», - приводятся слова ученых в издании Express.

Они назвали три предупреждающих знака того, что у человека может быть тихий сердечный приступ. «Признаки того, что у вас может быть тихий сердечный приступ, включают тошноту, холодный пот, головокружение», - рассказал доктор Хорхе Плутски.

Медик подчеркнул, что симптомы инфаркта могут оказаться легкими и краткими, их легко принять за дискомфорт из-за других, менее серьезных проблем. Особенно часто их игнорируют мужчины.

Врачи из Клиники Майо поддерживают: при сердечном приступе можно не испытывать боли в груди, одышки, которые являются характерными предупреждающими знаками опасного нарушения. Ощущения, возникающие при инфаркте, иногда напоминают расстройство желудка, гриппозное состояние, напряжение грудной мышцы.

Кардиологи предупреждают: тихие сердечные приступы, оставаясь неузнанными, разрушают организм. «Ваше сердце нуждается в богатой кислородом крови, чтобы функционировать. Скопившийся в артериях налет из жира, холестерина, других веществ способен в разной мере перекрывать кровоток к сердцу, повреждая мышцу», - отмечают эксперты.

Они констатируют, что тихие сердечные приступы обычно обнаруживаются по электрокардиограмме или эхокардиограмме, выявляющей повреждение сердечной мышцы.