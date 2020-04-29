Ученые назвали ткань, из которой лучше всего сделать маску

Ученые провели эксперимент, в ходе которого удалось установить, какие виды ткани лучше подходят для изготовления самодельных масок.

Исследователи из Аргоннской национальной лаборатории и Чикагского университета в США установили, какая ткань лучше всего подходит для самостоятельного изготовления защитных масок.

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Как сообщает Science Alert, ученые взяли различные распространенные материалы и протестировали их в лабораторных условиях - исследуя их механические и электростатические фильтрационные свойства.

Команда исследователей обнаружила, что несколько слоев и смешивание разных тканей лучше всего работают для фильтрации частиц.

"Мы провели эти исследования для нескольких распространенных тканей, включая хлопок, шелк, шифон, фланель, различные синтетические материалы и их комбинации", - объясняют исследователи в своей новой статье. "В целом, мы находим, что комбинации различных общедоступных тканей, используемых в тканевых масках, потенциально могут обеспечить существенную защиту от проникновения частиц", - заявили исследователи.

Команда обнаружила, что "гибридные" ткани (многоуровневые материалы) способны фильтровать подавляющее большинство частиц.

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"Эффективность фильтрации гибридов (таких как хлопок-шелк, хлопок-шифон, хлопок-фланель) составляла более 80% для частиц менее 300 нанометров и более 90% для частиц более 300 нанометров", - пишут исследователи.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5:30 29 апреля в мире от коронавирусной инфекции выздоровели 928 658 пациентов. При этом общее количество заболевших с начала пандемии составило 3 116 398. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в США, Испании и Италии.

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