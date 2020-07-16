Ученые бьют тревогу: в мире стремительно падает рождаемость

Коэффициент рождаемости - среднее количество детей, которых рожает женщина - падает. Если он упадет ниже 2,1, то численность населения начнет уменьшаться.

Мир не готов к стремительному снижению уровня рождаемости, что будет иметь потрясающее воздействие на общество. Об этом предупреждают исследователи. Снижение уровня рождаемости означает, что почти в каждой стране мира до конца века количество населения уменьшится.

Ожидают, что в 23 странах - в частности, Испании и Японии - к 2100 году людей станет меньше вдвое, пишет ВВС Украина.

Население резко постареет, и количество 80-летних людей сравняется с количеством новорожденных. Коэффициент рождаемости - среднее количество детей, которых рожает женщина - падает. Если он упадет ниже 2,1, то численность населения начнет уменьшаться.

В 1950 году женщины имели в среднем 4,7 ребенка в течение жизни.

Исследователи из Института метрики и оценки здоровья Университета Вашингтона показали, что глобальный уровень рождаемости в 2017 году уменьшился почти вдвое, до 2,4 - в и их исследование, опубликованное в Lancet, предполагает, что к 2100 году он упадет ниже 1,7. В результате исследователи ожидают, что количество людей на планете достигнет самого высокого уровня в 9,7 млрд примерно до 2064 года, а затем, к концу века снизится до 8,8 млрд.

"Это достаточно серьезно; большая часть мира переходит к естественному сокращению численности населения", - говорит исследователь проф. Кристофер Мюррей.

"Я думаю, что очень трудно понять и осознать, насколько это важно. Это рядовое явление, нам придется реорганизовать общества", - считает он.

Почему показатели рождаемости падают?

Это не имеет ничего общего с количеством спермы или похожими вещами, которые приходят на ум во время обсуждения фертильности. Зато дело заключается в том, что больше женщин получают доступ к образованию, работе и контрацепции, и как следствие решают иметь меньше детей.

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Во многом падение показателей рождаемости - это история успеха. По прогнозам, численность населения Японии упадет из 128 млн в 2017 году до менее чем 53 млн в конце века. Ожидают, что за тот же период в Италии количество населения так же стремительно сократится - с 61 млн до 28 млн. Это лишь две из 23-х стран, к которым принадлежат также Испания, Португалия, Таиланд и Южная Корея, чье население, по ожиданиям, сократится вдвое.

"Это ошеломляет", - говорит профессор Кристофер Мюррей.

Ожидают, что Китай, который сейчас является самой населенной страной в мире, достигнет максимальной численности населения в 1,4 млрд в течение четырех лет, после этого она начнет падать и упадет до 732 млн до 2100 года. Его место займет Индии.

По прогнозам, население Великобритании достигнет 75 млн в 2063 году, а к 2100 году упадет до 71 млн. И эта проблема - глобальная, поскольку 183 из 195 стран имеют уровень рождаемости ниже уровня замещения.

Вы можете подумать, что это отличные новости для окружающей среды. Меньшее количество населения уменьшит выбросы углерода, а также вырубка лесов для сельскохозяйственных угодий.

"Это было бы правдой, если бы не перевернутая возрастная структура населения (больше стариков, чем молодых людей) и все ее негативные последствия", - говорит профессор Мюррей.

Исследование предусматривает:

Количество детей до пяти лет упадет с 681 млн в 2017 году до 401 млн в 2100 году.

Количество людей старше 80, возрастет со 141 млн в 2017 году до 866 миллионов в 2100 году.

Проф. Мюррей добавляет: "Это создаст огромные социальные изменения. Меня это волнует, потому что у меня есть восьмилетняя дочь, и мне интересно, каким будет мир".

Кто будет платить налоги в массово постарелом мире? Кто будет платить за медицинское обслуживание людей преклонного возраста? Кто будет ухаживать за пожилыми людьми? Смогут ли люди идти на пенсию?

Страны, включительно с Британией, увеличивали населения и компенсировали падение уровня рождаемости за счет мигрантов. Однако это перестает работать, когда население начинает сокращаться почти в каждой стране.

"Мы перейдем от ситуации, когда есть выбор, открывать границы или нет, до откровенной борьбы за мигрантов, которых будет не хватать", - утверждает профессор. Мюррей.

Некоторые страны попытались давать длинные декретные отпуска для матерей и отцов, бесплатный уход за детьми, финансовые стимулы и т. п, но четкого ответа, работает ли это, пока нет.

Швеция смогла поднять коэффициент рождаемости с 1,7 до 1,9, но другие страны, которые приложили значительные усилия для увеличения рождаемости, таких успехов не имели. Например, в Сингапуре уровень рождаемости составляет около 1,3.

"Я встречаю людей, которые смеются с этого. Они не представляют, что это может быть правдой. Они думают, что женщины просто решат иметь больше детей", - говорит проф. Мюррей.

"Если вы не можете [найти решения], то со временем вид исчезает, но до этого есть еще несколько веков", - добавляет он.

В то же время исследователи предостерегают против ухода от прогресса, достигнутого в образовании женщин и доступа к контрацепции.

"Реакция на уменьшение численности населения, скорее всего, станет важной проблемой для многих стран, но это не должно компрометировать усилия, направленные на улучшение репродуктивного здоровья женщин или прогресса в сфере их прав", - говорит профессор Штейн Эмиль Фоллсет.

Ожидают, что численность населения стран Африки к югу от Сахары до 2100 увеличится в три раза до более чем трех миллиардов людей. Также исследователи отмечают, что Нигерия с населением в 791 млн станет второй по величине страной в мире.

"Если во многих странах будет большое количество людей африканского происхождения, глобальное признание проблемы расизма станет тем более критическим", - говорит проф. Мюррей.

Почему коэффициент рождаемости должен превышать 2,1?

Вы можете подумать, что коэффициент должен быть 2,0 - двое родителей имеют двоих детей, тогда количество населения остается стабильной. Но даже при самой лучшей системе здравоохранения не все дети доживают до совершеннолетия. Кроме того, младенцев мужского пола обычно чуть больше. Это означает, что показатель замещения в развитых странах составляет 2,1. Нации с более высокой детской смертностью также требуют более высокого уровня рождаемости.

"Если эти прогнозы даже наполовину точные, миграция для всех стран станет необходимостью, а не возможностью", - говорит профессор Ибрагим Абубакар из университетского колледжа Лондона.

"Для достижения успеха нам необходимо принципиально переосмыслить глобальную политику, - добавляет он. - От распределения населения трудоспособного возраста будет зависеть, будет процветать человечество или погибнет".

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