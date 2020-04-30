Коронавирус подбирается к Путину: СOVID-19 выявили у российского премьера

Исполнять обязанности главы правительства РФ временно будет первый заместитель Мишустина Белоусов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что у него выявили коронавирус.

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"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат", - цитирует "ТАСС" его слова во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы правительства на период его болезни.

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам. В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру [первого вице-премьера] Андрея Рэмовича Белоусова", - заключил он.

На сегодня в России зафиксировано более 106 тысяч подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 1073 больных умерли.

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