ВОЗ не внесла новосозданную российскую вакцину от COVID-19 в перечень экспериментальных препаратов
Всемирная организация здравоохранения не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.
Об этом сообщает The Associated Press.
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Вместе с тем ВОЗ включила 9 экспериментальных вакцин от COVID-19 в механизм инвестирования Covax facility. Инициатива позволяет странам инвестировать в разработку нескольких вакцин для получения раннего доступа, при этом теоретически обеспечивая финансирование развивающихся стран.
"Мы не располагаем достаточной информацией в настоящее время для принятия решения (по российской вакцине - ред.), - отметил старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйдвард. - Сейчас мы ведем переговоры с Россией, чтобы получить дополнительную информацию и понять состояние этого продукта, испытания, которые были осуществлены, а также возможные следующие шаги".
Вакцина от коронавируса: данные по состоянию на 14 августа
- 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России, не дождавшись третьей фазы испытаний, зарегистрировали первую вакцину от коронавируса, а его дочери уже сделали прививки.
- В Германии раскритиковали заявление о создании российской вакцины, назвав одобрение вакцины без третьей фазы испытаний "рискованным экспериментом на людях".
- В украинском Минздраве отметили, что пока нельзя сказать, будет ли российская вакцина от COVID-19 эффективной, безопасной и пригодной для массового использования, ведь РФ не провела третьей фазы клинических испытаний, крайне важной для обоснования применения препарата на людях.
- Отметим, регистрация препарата до завершения фазы III имеет высокие риски. Ведь именно во время этой фазы получают основные доказательства эффективности, а также собирают информацию о побочных эффектах, которые препарат может вызвать у отдельных групп пациентов: лиц с ослабленным иммунитетом, людей, имеющих сопутствующие заболевания и тому подобное.
- В мире действует более 170 проектов, в которых исследователи разрабатывают вакцину от коронавируса. Над разработкой работают ведущие фармацевтические компании и научные институты в Германии, Великобритании, Франции, США, Китае и других странах.
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