В США свернули клинические испытания ремдесивира для лечения COVID-19

Отмечается, что эксперимент свернули, не дождавшись окончательных результатов, чтобы не допустить лишних жертв среди пациентов из контрольной группы, которые принимали плацебо.

В США остановили клинические испытания ремдесивира - антивирусного препарата, который до последнего времени считали наиболее перспективными потенциальными лекарствами от COVID-19.

Об этом объявил американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), который возглавлял эксперимент, пишет ВВС Украина.

Интересно, что испытания прекратили не из-за их провала - а возможно, как раз наоборот. Эксперимент свернули, не дождавшись окончательных результатов, чтобы не допустить лишних жертв среди пациентов из контрольной группы, которые принимали плацебо.

Однако на практике это решение означает, что степень эффективности ремдесивира в борьбе с коронавирусом, который забрал уже почти 300 тысяч жизней, фактически придется проверять заново.

Предварительные итоги эксперимента подвели две недели назад, после двух с лишним месяцев испытаний.

Они показались организаторам настолько обнадеживающими, что американская власть выпустила специальное заявление, полную осторожного оптимизма: назначение пациенту ремдесивира в больничных условиях ускоряет его выписку почти в полтора раза (11 и 15 дней соответственно).

"Данные показывают, что ремдесивир дает однозначно существенное положительное действие, ускоряя выздоровление", - заявил тогда глава института Энтони Фаучи.

Буквально через пару дней американские власти одобрили использование ремдесивира для лечения COVID-19 в экстренном порядке (т. е. до прохождения обязательной сертификации).

Однако доказательная медицина признает только один способ проверки эффективности препарата - метод двойного слепого тестирования. Для этого участников эксперимента случайным образом разбивают на две группы: в одной пациенты получают новые лекарства, а в другой - их имитацию, плацебо.

Не удивительно, что в условиях пандемии строгие требования доказательной науки нередко вступают в неразрешимый конфликт с врачебной этикой.

Если испытываемый препарат может хоть немного помочь в борьбе с инфекцией, то тяжелые пациенты, принимающие вместо него плацебо (и даже не подозревают об этом), рискуют умереть только потому, что случайно попали в контрольную группу.

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Но если дать экспериментальные лекарства всем тяжелым больным без исключения, то нарушаются условия проверки - а значит, определить эффективность препарата становится невозможно.

Именно таким парадоксальным образом объявление промежуточных результатов испытаний ремдесивира положило конец всему эксперименту. Как только стало понятно, что лекарства могут быть эффективным, его тут же начали давать всем больным, ликвидировав контрольную группу - исследования и потеряло смысл.

"Жизнями скольких пациентов мы готовы рискнуть, чтобы получить данные?" - задает риторический вопрос клинический директор NIAID Клиффорд Лэйн.

"Можно, наверное, вести по этому поводу какие-то дискуссии (в такой ситуации каждый пытается выступить в роли адвоката дьявола), но у нас в институте не было разногласий по поводу того, как следует поступить", - уверяет он.

Впрочем, оптимизм Фаучи по поводу экспериментальной терапии сначала разделяли не все. Даже промежуточные данные об испытаниях лекарств выглядят достаточно противоречиво.

Журнал Forbes, например, обращает внимание, что во время испытания антивирусного препарата в первую очередь следует смотреть на вирусную нагрузку пациентов. Меняется ли в крови концентрация возбудителя заболевания. Однако авторы исследования, объявляя промежуточные результаты, почему-то вообще не упомянули этот показатель.

А вот авторы аналогичного эксперимента, проведенного чуть ранее в Китае, выяснили, что на вирусную нагрузку больных COVID-19 ремдесивир никак не влияет. Не удивительно, что эта работа приходит к обратному выводу: для борьбы с новым коронавирусом препарат бесполезен.

Есть и другие причины, по которым многие эксперты разочарованы принятым NIAID решением досрочно свернуть эксперимент. Тем более, что в нем приняло участие в четыре раза больше пациентов, чем в китайском исследовании.

"Глобальный локдаун вводили не для того, чтобы инфицированные провели в больнице на несколько дней меньше. А для того, чтобы умерло меньше людей, - заявил глава Центра политики здравоохранения в Нью-Йорке Питер Бах. - И пока мы не поняли, влияет ли препарат на уровень смертности, останавливаться нельзя было".

Напомним, 23 апреля на сайте ВОЗ были опубликованы еще одни результаты испытаний ремдесивира. Исследования проводились среди пациентов с тяжелой формой COVID-19, которых лечили с помощью препарата, а их результаты сравнили с результатами контрольной группы, получавшей плацебо. В резюме отмечалось, что через месяц не было заметно никакой разницы в смертности среди пациентов обеих групп.

Раньше этот препарат показал эффективность против лихорадки Эбола, а также ряда экзотических вирусов. Также эти лекарства применялись для лечения SARS и MERS, которые относятся к коронавирусам, как и главное заболевание 2020 года — SARS-CoV-2.

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