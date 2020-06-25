Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало первый препарат для лечения COVID-19

Речь идет о средстве Veklury (ремдесивир) для взрослых и подростков старше 12 лет с пневмонией, которым необходим дополнительный кислород.

Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало первый препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в заявлении на сайте агентства.

"Комитет по лекарственным средствам Европейского агентства по лекарственным средствам рекомендовал предоставить средству Veklury (ремдесивир) регистрационное свидетельство для лечения COVID-19 у взрослых и подростков старше 12 лет с пневмонией, которым необходим дополнительный кислород", - говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что ремдесивир является первым медицинским препаратом от COVID-19, который разрешен в Европейском Союзе.

Также отмечается, что данные о ремдесивире были проанализированы в довольно короткое время - с 30 апреля по 5 июня, момента подачи заявки на получение разрешения на применение этого препарата.

Сейчас оценивание завершилось сегодняшней рекомендацией, которая, в основном, базируется на данных исследования NIAID-ACTT-11, спонсируемого Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США.

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Кроме того, в рамках этого исследования анализировалась эффективность запланированного 10-дневного курса применения средства ремдесивир более одной тысячей пациентов с COVID-19. Препарат ремдесивир сравнивали с мнимым лечением (плацебо), а главным показателем эффективности было время выздоровления пациентов.

В частности, в целом исследование показало, что пациенты, которых лечили ремдесивиром, излечивались после примерно 11 дней по сравнению с 15 днями у пациентов, которых лечили методом плацебо. У пациентов с тяжелыми заболеваниями, которые составляли около 90% лиц, принимавших участие в исследовании, время на выздоровление составило 12 дней при употреблении ремдесивира и 18 дней - при лечении методом плацебо.

Вместе с тем, не наблюдалось никакой разницы при выздоровлении у пациентов, которые начали принимать ремдесивир, когда они уже находились на искусственной вентиляции легких или на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Также сейчас собираются данные для окончательного анализа относительно пациентов, умерших в период до 28 дней после начала приема препарата.

В агентстве сообщили, что ремдесивир вводится путем капельных вливаний в вену. Кроме того, его применение ограничивается в тех медицинских учреждениях, где за пациентами внимательно наблюдают. Также перед и во время лечения необходимо должным образом наблюдать за функционированием печени и почек, а лечение следует начинать с введения 200 мг в первый день, после чего вводится в день 100 мг как минимум в течение последующих четырех дней, но не более 9 дней подряд.

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