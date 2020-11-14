"Ремдесивир" имеет незначительное влияние на выздоровление больных пациентов, убеждены специалисты.

Завезенный в Украину препарат "Ремдесивир", который распространяется американским биотехнологическим концерном Gilead, не должен регулярно использоваться у тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Об этом заявил глава Европейского общества реаниматологов ESICM Жозеф Кешесиоглу, пишет ТСН.иа.

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Он пояснил, что в середине октября был опубликован отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из которого следует, что "Ремдесивир" оказывает незначительное влияние на выздоровление больных пациентов, поэтому его использование не должно быть устоявшейся практикой.

Также сообщается, что результаты исследования ВОЗ отличаются от данных американских специалистов, согласно которому "Ремдесивир" положительно влияет на лечение больных COVID-19.

В концерне Gilead со своей стороны поставили под сомнение результаты исследования ВОЗ.

Отметим, что европейское общество реаниматологов ESICM является объединением тысяч анестезиологов, врачей и медицинского персонала в более чем 120 странах. Рекомендации ESICM не являются обязательными, но могут привести к снижению использования "Ремдесивира", который уже одобрен к использованию в более чем 50 странах.

Лечение коронавируса: что известно о " Ремдесивире"

10 ноября в Украине началось распределение лекарственного средства "Ремдесивир"по региональным больницам.

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения признала "Ремдесивир" неэффективными в лечении коронавируса, тогда как еще в июле после одобрения Европейской комиссией "Ремдесивир" стал первым разрешенным в ЕС препаратом от COVID-19.

Тогда компания Gilead Sciences заявила, что ее экспериментальный препарат, похоже, уменьшает риск смерти у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Ранее США приобрели более 90% мирового запаса "Ремдесивира", поскольку во время исследований он помог некритичным пациентам быстрее выздороветь от коронавируса.

Между тем испытания "Ремдесивира" в США свернули. Исследователи объяснили это тем, что такие тесты угрожают здоровью части зараженных пациентов, которые для сравнения принимали плацебо.

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Автор: УНИАН