Родителям на заметку: ученые доказали, что собаки могут улучшить социальное и эмоциональное развитие детей

Исследователи обнаружили, что у детей из семей, в которых есть собаки, вероятность возникновения общих проблем с эмоциями и социальным взаимодействием ниже.

Маленькие дети, в семье которых есть собака, имеют лучшее социальное и эмоциональное благополучие, чем дети, у которых нет собаки.

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Таковы результаты исследования опубликованы в журнале Pediatric Research, пишет medikforum. Команда исследователей из Университета Западной Австралии и Детского института Telethon использовали данные анкетирования из 1646 семей, в которые входили дети в возрасте от двух до пяти лет.

Исследователи обнаружили, что, учитывая возраст детей, пол, привычки сна и уровень образования родителей, у детей из семей, в которых есть собаки, вероятность возникновения общих проблем с эмоциями и социальным взаимодействием на 23% ниже, чем у детей, которые не владели собакой. Дети из семей, владеющих собаками, имели на 30% меньше вероятности участвовать в антиобщественном поведении, на 40% меньше были проблемы с общением с другими детьми, а на 34% более склонны к осмотрительному поведению.

«Наши результаты показывают, что владение собакой может способствовать развитию и благополучию детей, и мы предполагаем, что это может быть связано с привязанностью между детьми и их собаками. Более сильные привязанности между детьми и их домашними животными могут отражаться в количестве времени, проведенное за игрой и прогулками вместе. Это может способствовать социальному и эмоциональному развитию», - сказала доцент Хейли Кристиан.

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