У людей, которые были детьми, когда их родители развелись, уровень окситоцина, так называемого «гормона любви», во взрослом возрасте был ниже, чем у тех, чьи родители остались в браке.
Читайте такжеУченые выяснили, что карантин негативно сказался на развитии детейОб этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Бейлорским университетом. Отмечается, что этот более низкий уровень окситоцина может играть роль в возникновении проблем с формированием привязанностей.
Окситоцин, секретируемый в головном мозге и высвобождающийся во время переживаний, таких как рождение ребенка, сексуальное взаимодействие или кормление грудью, даже при объятиях романтического партнера, как было показано в предыдущих исследованиях, имеет важное значение для социального поведения и эмоциональных привязанностей в раннем возрасте. Система окситоцина также связана с воспитанием детей, привязанностью и тревогой.
«С тех пор, как в нашем обществе стало расти количество разводов, возникла обеспокоенность по поводу последствий развода для детей», - сказала ведущий автор Мария Бочча, доктор философии, профессор детских и семейных исследований в Университете Бэйлора.
Предыдущие исследования детей, чьи родители были в разводе, показали, что этот опыт был связан с расстройствами настроения и злоупотреблением психоактивными веществами, с депрессией и тревогой у подростков и взрослых, меньшей чувствительностью, передает medikforum.
«Мы обнаружили, что окситоцин был значительно ниже у людей, переживших развод родителей, по сравнению с теми, кто этого не пережил, и коррелировал с ответами по нескольким показателям привязанности», - сказал Бочча. «Эти результаты предполагают, что на уровень окситоцина отрицательно влияет развод родителей, и он может быть связан с другими эффектами, которые были зарегистрированы у людей, переживших такое».
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