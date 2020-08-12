Синдром "разбитого сердца" оказался вполне реальным диагнозом

После тяжелых эмоциональных переживаний структура сердца меняется. Вся мышца начинает работать на пределе.

Обычно люди воспринимают выражение "разбитое сердце" как некие душевные переживания и страдания, однако в медицинских кругах этот термин относится к вполне реальному синдрому.

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На самом деле сердце редко поддается влиянию внешних факторов. Несмотря на ежедневный стресс, "внутренний мотор" изо дня в день продолжает перекачивать кровь и делает это стабильно. Нарушить работу сердца может только мощное эмоциональное потрясение, которое приводит к острой сердечной недостаточности, которую по другому называют синдром "разбитого сердца", передает medikforum.

После тяжелых эмоциональных переживаний структура сердца меняется. Вся мышца начинает работать на пределе. В таком состоянии необходимо правильное лечение и покой. Без этого человека ждет преждевременная смерть.

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