Контактировал ли Толстой с Путиным в последнее время - неизвестно / REUTERS
Советник президента России по культуре Владимир Толстой госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сам Толстой рассказал ТАСС во вторник, 17 ноября.
«Пока ничего страшного не происходит», - cказал советник Путина, добавив, что дата выписки не определена.
На данный момент он проходит лечение в стационаре.
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