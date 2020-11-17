На данный момент советник Путина проходит лечение в стационаре.

Советник президента России по культуре Владимир Толстой госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сам Толстой рассказал ТАСС во вторник, 17 ноября.

«Пока ничего страшного не происходит», - cказал советник Путина, добавив, что дата выписки не определена.

На данный момент он проходит лечение в стационаре.

Читайте такжеВ Кремле рассказали, будут ли колоть Путину российскую вакцину от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН