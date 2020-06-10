В Швейцарии создали прозрачные маски для врачей (видео)

Они обеспечивают защиту от бактерий и вирусов, позволяя при этом комфортно дышать.

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны разработали прозрачный защитный материал, который может использоваться вместо обычной медицинской маски. Через него можно дышать, а еще он не скрывает лицо врача, что, как надеются исследователи, сможет гуманизировать медицинскую профессию.

Об этом говорится в пресс-релизе учреждения, сообщает Громадське.

Свои маски разработчики назвали HelloMasks. Их главные преимущества по сравнению с обычными медицинскими масками — это экологичность и прозрачность. На последнем разработчики делают особый упор: ведь через стандартную непрозрачную маску пациентам не видно лицо врача, из-за этого они являются «значительным препятствием в общении» и «дегуманизируют» медицинскую профессию.

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«В интернете можно найти прототипы масок, которые являются частично прозрачными, но это просто обычные маски, часть которых заменили прозрачным пластиком», — отмечает руководитель стартапа HelloMasks, профессор Тьерри Пеле.

Идея прозрачной защитной маски возникла еще в 2015 году, впрочем, на ее разработку ушли два последних года. В конце концов ученым Федеральной политехнической школы Лозанны удалось найти необходимый материал, который обеспечивает такую же защиту, как и обычная медицинская маска. При этом он на 99% сделан из биомассы.

Сейчас ученые собирают средства для того, чтобы наладить промышленное производство своих прозрачных защитных масок. Им нужен 1 миллион швейцарских франков. Предполагается, что маски начнут производить уже в начале 2021 года.

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