ВОЗ проведет в Китае расследование относительно истоков пандемии COVID-19 - СМИ

Эксперты должны встретиться в Пекине со своими китайскими коллегами и определить масштаб и условия деятельности международной миссии ВОЗ.

Двое экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сегодня, 10 июля, отправились в Китай, чтобы начать подготовительную работу по организации расследования происхождения пандемии COVID-19.

Об этом сообщает DW.

Зоолог и эпидемиолог должны встретиться в Пекине со своими китайскими коллегами и определить масштаб и условия деятельности международной миссии ВОЗ, которая ставит целью установить, каким образом вирус передался от животных к людям.

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Как считают ученые, коронавирус SARS-Cov-2 мог быть распространенным среди летучих мышей, а затем перешел к людям при посредничестве какого-то из млекопитающих, например, панголины. Как возможное место первого заражения сначала внимание исследователей привлек рыбный рынок в китайском городе Ухань, где также продавали диких животных. Однако сейчас стало известно о более ранних случаях заболевания, поэтому перенос вируса на человека мог произойти и в другом месте. Во избежание дальнейших вспышек болезней, Китай закрыл некоторые рынки и запретил торговлю дикими животными.

В феврале Китай уже посещала делегация ВОЗ, и ее руководитель, канадский врач Брюс Эйлвард, высоко оценил усилия КНР по сдерживанию пандемии. В мае более 120 стран мира призвали к проведению расследования происхождения коронавируса. Китай тогда настоял, что расследование можно будет провести после того, как пандемия будет взята под контроль, и оно должно происходить под эгидой ВОЗ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 554 304 человек, выздоровели 6 707 030 человек. В целом подтверждено 12 232 745 случаев заболевания.

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