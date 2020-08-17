Происхождение коронавируса: названа новая версия, где и когда появилась инфекция
Новая коронавирусная инфекция могла появиться еще в 2012 году.
Читайте такжеВ мире зафиксировали более 21,5 миллиона случаев коронавирусаК такому выводу пришли вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон после того, как изучили записи лечившего шахтеров китайского врача Ли Сюй из провинции Юньань, пишет The New York Post.
Отмечается, что у шестерых рабочих, которые расчищали шахты от экскрементов летучих мышей, были симптомы COVID-19. Речь идет о кашле, лихорадке, пневмонии и ломоте в теле. В записях врача также указывается, что трое рабочих умерли.
«Содержащиеся в записях данные заставляют нас полностью пересмотреть все, что мы думали и знали о происхождении COVID-19», – заявил Джонатан Латэм.
Он уверен, что коронавирус «сбежал» из лаборатории в Ухане.
Коронавирус в мире: теории происхождения
Существует десятки неофициальных версий, которые массово продвигают в интернете любители теорий заговоров. Среди них:
- неудачный эксперимент в лаборатории Ухани, где проводили опыты над летучими мышами;
- биологическое оружие направленного действия;
- разработка американских военных;
- коронавирус – продукт эволюции.
В конце апреля американские военные допустили, что коронавирус мог случайно вырваться из лаборатории, которая исследует инфекционные заболевания.
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