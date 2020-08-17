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Происхождение коронавируса: названа новая версия, где и когда появилась инфекция

13:49, 17 августа 2020
Зарубежные новости
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Появилась еще одна теория происхождения коронавируса / фото REUTERS

Читайте такжеВ мире зафиксировали более 21,5 миллиона случаев коронавирусаК такому выводу пришли вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон после того, как изучили записи лечившего шахтеров китайского врача Ли Сюй из провинции Юньань, пишет The New York Post.

Отмечается, что у шестерых рабочих, которые расчищали шахты от экскрементов летучих мышей, были симптомы COVID-19. Речь идет о кашле, лихорадке, пневмонии и ломоте в теле. В записях врача также указывается, что трое рабочих умерли.

«Содержащиеся в записях данные заставляют нас полностью пересмотреть все, что мы думали и знали о происхождении COVID-19», – заявил Джонатан Латэм.

Он уверен, что коронавирус «сбежал» из лаборатории в Ухане.

Коронавирус в мире: теории происхождения

Существует десятки неофициальных версий, которые массово продвигают в интернете любители теорий заговоров. Среди них:

  • неудачный эксперимент в лаборатории Ухани, где проводили опыты над летучими мышами;
  • биологическое оружие направленного действия;
  • разработка американских военных;
  • коронавирус – продукт эволюции.

В конце апреля американские военные допустили, что коронавирус мог случайно вырваться из лаборатории, которая исследует инфекционные заболевания.

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Автор: Катерина Шварц

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