Спорт и никакого алкоголя: американские онкологи выпустили новые рекомендации по профилактике рака

Новые рекомендации оказались значительно жестче, чем предыдущие.

Американское онкологическое общество выпустило новые рекомендации по уменьшению риска заболеть раком.

Советы писали на основе научных исследований прошлых двух лет, говорится в сюжете ТСН.

Так, новые рекомендации оказались значительно жестче, чем предыдущие. Ранее Американское онкологическое общество считало безопасным пол бокала вина или 350 граммов пива, однако сейчас советует не употреблять алкоголь вообще. Исследования последних двух лет показали: даже минимальная доза алкоголя повышает риск появления рака. Тройная же порция грозит раком желудка и печени.

Основные советы по питанию: больше фруктов и бобовых, еще больше - овощей. Одновременно нужно употреблять меньше мяса, особенно красного, и вообще отказаться от колбасы. Также стоит ограничить сладкое и готовые полуфабрикаты.

"Люди у нас боятся нитратов. В овощах, в листовой зелени, ранних овощах. А никто не думает, сколько мы съедаем за год нитратов с сосисками, с полуфабрикатами. Они там есть постоянно. Мясо, когда мы его отварили, - сероватого цвета, а колбаса - ярко-розового цвета. Как-то оно не вяжется", - отмечает диетолог Евгения Розум.

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Увеличение физической нагрузки - следующий пункт в списке рекомендаций. Новые исследования показали зависимость физической активности и возникновения рака прямой кишки. Поэтому новая рекомендация для взрослых и подростков - пять часов в неделю прогулок или вдвое меньше времени занятий спортом. Особенно в старшем возрасте, когда иммунная система и без вредных привычек становится слабее.

"Онкоклетки продуцируются в нашем организме. У нас есть своя иммунная система, которая постоянно борется с теми поломками. И если мы имеем здоровый организм - человек поддерживает нормальный вес тела, питается нормальными продуктами, не злоупотребляет алкоголем, - то в этом организме иммунная система занимается только тем, что борется с проблемными клетками", - рассказал о зависимости рака от образа жизни онколог Александр Стаховский.

И наоборот, если иммунитет нагружен другими проблемами, то какая-то сломанная клетка проскочит и начнет неконтролируемо размножаться - до злокачественной опухоли.

Как сообщал УНИАН, специалист Центра онкологии в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала, от каких продуктов лучше отказаться для профилактики рака.

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