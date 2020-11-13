В Сербии парламент принял поправки в закон о защите населения от инфекционных болезней, сделав, в частности, вакцинацию от коронавируса обязательной.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vecernje Novosti.
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Согласно действующему законодательству, вакцинация уже обязательна при различных заболеваниях, таких как туберкулез, дифтерия, столбняк, вирусный гепатит В и другие. Правительство предложило изменить это положение, сделав обязательной вакцинацию против "других инфекционных заболеваний".
В случае эпидемии заразного заболевания, отмечается в поправках, рекомендованная обязательная экстренная иммунизация против этого заразного заболевания может быть определена для всех лиц или для отдельных категорий граждан с повышенным риском распространения болезни.
Около сотни протестующих собрались перед зданием сербского парламента в четверг, когда там обсуждали предложенные изменения.
Владимир Джуканович, депутат от правящей Сербской прогрессивной партии, написал в Twitter, что он проголосует против этого изменения, назвав предложение слишком неточным.
"Я не антивакцинатор и не сторонник теорий заговора, но я глубоко против неточных и неконституционных законов, которые могут привести к непредсказуемым последствиям", - заявил он.
Ранее в четверг президент Сербии Вучич заявил, что Сербия закупила 1,8 млн доз будущих вакцин против COVID-19 у различных партнеров.
Сербы глубоко разделены в вопросе о ценности вакцинации, что часто отражает их политический выбор. Согласно опросу, опубликованному в конце октября исследовательским издательским центром Demostat, около 51% респондентов, которые голосовали за правящие партии на парламентских выборах в июне 2020 года, согласились бы на вакцинацию, если бы она была рекомендована врачами и экспертами, а 17% - только если бы она была рекомендована президентом Вучичем.
Но то же опрос показал, что 48% сторонников различных оппозиционных партий, бойкотировавших июньские выборы, заявили, что они ни при каких обстоятельствах не будут вакцинироваться против COVID-19.
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