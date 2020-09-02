Исследователи полагают, что любители поздних ужинов к вечеру оказываются очень голодными, из-за чего выбирают более сытные блюда.

Любители получать основной объем пищи после 18:00 чаще набирают лишний вес. Они употребляют больше калорий за день в целом и придерживаются нездорового питания.

Читайте такжеЭксперты рассказали о методе похудения с помощью пяти типов продуктовОб этом заявили Исследователи из Ольстерского университета в Северной Ирландии. Если человек получает основной объем пищи вечером, то он чаще придерживается нездорового питания и в среднем употребляет больше калорий. Исследователи полагают, что любители поздних ужинов к вечеру оказываются очень голодными, из-за чего выбирают более сытные блюда. А нездоровая пища и является источником быстрого насыщения, поэтому по вечерам люди чаще поглощают «пустые калории». Если же человек основной объем пищи получает днем, то к вечеру он слишком сыт для того, чтобы есть нездоровую пищу.

Исследователи из Ольстерского университета в Северной Ирландии наблюдали более чем за 1 100 взрослыми людьми. Эти наблюдения начались в 2008 году, ученые собирали детальную информацию по пищевым предпочтениям, количеству нутриентов и времени приема пищи. Возраст наблюдаемых составлял от 19 до 64 лет. Если 30% или менее суточных калорий употреблялись вечером, то и в течение дня такие люди получали наименьшее число калорий, пишет medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

Если же во время позднего ужина человек поглощал более половины суточного объема калорий, то вероятность набора лишнего веса у него была максимальной, а питательная ценность блюд минимальной. Эта ценность определялось за счет специального пищевого индекса, учитывающего соотношение важнейших нутриентов и их энергетическую составляющую. То есть, получено еще одно доказательство того, что поздний прием пищи вреден для здоровья.

Новости, которые могут вас заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН