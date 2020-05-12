В Санкт-Петербурге загорелась реанимация больницы, где лечат больных COVID-19: погибли пять пациентов (видео)
В Санкт-Петербурге произошел пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия, где находятся заболевшие коронавирусом.
В результате погибли пять пациентов, подключенных к искусственной вентиляции легких, пишет ТАСС.
В настоящее время пожар локализован, его площадь составила 10 кв. метров.
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"Прокуратура Выборгского района организовала проверку соблюдения требований закона в связи с пожаром", - сообщили в российском ведомстве.
Как сообщается, с середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Весь ее медперсонал занимается оказанием экстренной медицинской помощи только больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, причиной которых является, в том числе новая коронавирусная инфекция.
Ранее пожар произошел в одной из московских больниц, где лечат больных COVID-19.