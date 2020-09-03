В понедельник женщина прошла через пятый по счету тест на COVID-19, и теперь ожидает, что его результат будет отрицательным.

Работница дома престарелых стала первым жителем Великобритании, официально заразившимся коронавирусом и победившим его дважды. Теперь она ожидает новый тест.

Читайте такжеИммунитет к коронавирусу может быть не таким коротким, как считали ранее - исследование31-летняя женщина, чье имя не разглашается, стала первой жительницей Великобритании и одним из всего пяти человек в мире, у кого тесты дважды показали COVID-19. За последние 5 месяцев она 5 раз сдавала анализы на коронавирус. И в двух случаях были получены положительные результаты.

Сообщается, что женщина работает в доме престарелых и имеет двоих детей. Первые симптомы коронавируса у нее появились в марте, женщина жаловалась на одышку, высокую температуру и скачки артериального давления. В начале апреля тесты подтвердили наличие коронавируса, передает medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

Через две недели она проверилась снова, и анализы оказались отрицательными. Но в июне вновь возникли симптомы, женщина легла в больницу, но тесты не подтвердили коронавирус. Поскольку женщина работает в доме престарелых, то ее попросили не покидать жилище до улучшения состояния здоровья, хотя и третий тест на COVID-19 пришел отрицательным. Через две недели она сделала еще один анализ, и он подтвердил наличие коронавируса. В этот раз у нее не было таких симптомов, как одышка или жар.

В понедельник женщина прошла через пятый по счету тест на COVID-19, и теперь ожидает, что его результат будет отрицательным. Англичанка находится на самоизоляции, но до сих пор не верит, что смогла заболеть коронавирусом дважды. Поскольку с апреля ей не удается нормально заботиться о детях из-за бесконечной самоизоляции, она с очень большим нетерпением ожидает отрицательного результата и возвращения к нормальной жизни.

Новости по теме:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН