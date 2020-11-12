Симптомы, как правило, развиваются постепенно и кажутся незначительными.

Потливость без любой очевидной причины - один из наиболее распространенных признаков, которые предвещают болезнь Паркинсона.

Об этом со ссылкой на Американскую ассоциацию болезни Паркинсона пишет Express.

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Симптомы, как правило, развиваются постепенно и кажутся незначительными.

Чрезмерное потоотделение, по словам специалистов, затрагивает в основном верхнюю половину тела. Если вы обнаружили у себя этот симптом, вам следует обратиться к врачу, резюмирует издание.

Считается, что болезнь напрямую связана с недостаточной выработкой дофамина - его уровень в мозге больных существенно меньше, чем у здоровых людей.

Хотя лекарств, которые способны полностью вылечить болезнь Паркинсона не существует, некоторые препараты позволяют определенным образом контролировать ее развитие. Преимущественно они обеспечивают восстановление необходимого уровня дофамина.

Однако исследователи из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что первыми сигналами болезни могут быть изменения в выработке не дофамина, а серотонина.

Ученые изучили снимки мозга 14 человек - все они имеют мутации в последовательности белка альфа-синуклеина, а это резко повышает риск заболевания болезнью Паркинсона.

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Автор: УНИАН