Проблемы с психикой и болезнь Альцгеймера: названы возможные последствия COVID-19

Исследователи установили, что у 30% переболевших из-за образования рубцовой ткани может развиться фиброз легких.

Каждый третий пациент, который вылечился после заражения новым коронавирусом, может затем всю жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.

Читайте такжеКоронавирус: четыре с половиной миллиона больных во всем мире выздоровелиОб этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании

Исследователи установили, что у 30% переболевших из-за образования рубцовой ткани может развиться фиброз легких с нарушением дыхательной функции и ухудшением насыщения крови кислородом.

Сразу у половины выздоровевших старше 40-50 лет могут проявляться физические, когнитивные и психологические нарушения, в том числе около 70% могут страдать от бредового расстройства. Также у каждого 10-го пациента выявляли острое поражение сердца. Ученые предполагают, что коронавирус способен вызвать и повреждения мозга, которые могут привести к болезни Альцгеймера.

Ранее УНИАН писал, что ученые нашли генетическую связь между коронавирусом и болезнью Альцгеймера.

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